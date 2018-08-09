ФАС разрешила «М. Видео» приобрести российскую сеть MediaMarkt

«Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Ее реализация позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети», — сообщили RNS в пресс-службе ФАС.

Ранее немецкая компания Ceconomy, мажоритарный акционер Media-Saturn-Holding, объявила о покупке у группы «Сафмар» 15% ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео». Сумма сделки составляет €258 млн, кроме того «Сафмар» получит весь российский бизнес Media Markt.