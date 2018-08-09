ФАС разрешила «М. Видео» приобрести российскую сеть MediaMarkt 

ФАС России одобрила ходатайство «М. Видео» о приобретении российской сети MediaMarkt.
«Сделка одобрена и не приведет к ограничению конкуренции на рынке. Ее реализация позволит привлечь новые инвестиции в отрасль и будет способствовать развитию сети», — сообщили RNS в пресс-службе ФАС.
Ранее немецкая компания Ceconomy, мажоритарный акционер Media-Saturn-Holding, объявила о покупке у группы «Сафмар» 15% ритейлера бытовой техники и электроники «М. Видео». Сумма сделки составляет €258 млн, кроме того «Сафмар» получит весь российский бизнес Media Markt.
В марте компания «М. Видео» объявила, что покупает торговую сеть «Эльдорадо» за 45,5 млрд руб. Обе компании контролирует группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. 20 июня стало известно, что магазины сети MediaMarkt, которые приобрел ритейлер «М. Видео», [продолжат] (https://rns.online/consumer-market/Magazini-MediaMarkt-pereidut-pod-brendi-MVideo-i-Eldorado-2018-06-20/) свою работу под брендами «М. Видео» и «Эльдорадо».