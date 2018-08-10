«Инновационный расчетный центр» лишился лицензии

ЦБ отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра»

Лицензия у Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инновационный расчетный центр» (Акционерное общество РНКО «ИРЦ», регистрационный номер 3447-К, Москва) отозвана с 10 августа приказом Банка России №ОД— 2077, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.

Решение вступает в силу с момента публикации.

Отмечается, что РНКО «ИРЦ» не была участницей системы страхования вкладов.