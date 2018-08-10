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«Инновационный расчетный центр» лишился лицензии
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ЦБ отозвал лицензию у «Инновационного расчетного центра» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации «Инновационный расчетный центр».
Лицензия у Расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Инновационный расчетный центр» (Акционерное общество РНКО «ИРЦ», регистрационный номер 3447-К, Москва) отозвана с 10 августа приказом Банка России №ОД— 2077, отмечается в сообщении на сайте ЦБ.
Решение вступает в силу с момента публикации.
Отмечается, что РНКО «ИРЦ» не была участницей системы страхования вкладов.
«Деятельность РНКО на протяжении длительного времени являлась убыточной из-за неэффективности бизнес-модели организации. В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе «ИРЦ» проблемной дебиторской задолженности в августе произошло существенное снижение размера ее собственных средств», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.
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