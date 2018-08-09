Источники: Минпромторг 10 августа обсудит идею получения допдоходов от ненефтяного сектора 

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпромторг в пятницу на совещании с компаниями обсудит инициативу изъятия дополнительных доходов из отраслей, на этот раз не связанных с нефтедобычей. Речь идет о доходах компаний металлургического, химического, нефтехимического и горнодобывающего секторов, сообщили ТАСС два источника в промышленной отрасли.
Еще два источника подтвердили, что инициатива изъятия дополнительных доходов в бюджет в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно от компаний этих секторов действительно обсуждается. По их данным, идею предложил помощник президента РФ Андрей Белоусов. А целью использования средств является майский указ президента.
По словам собеседников ТАСС, речь идет о доходах таких компаний как "Норникель", НЛМК, "Алроса", "Полюс золото", "Сибур", "Уралкалий", "Северсталь", "Металлоинвест", "Мечел", "Фосагро" и других. Официальных комментариев в Минпромторге и компаниях получить не удалось.