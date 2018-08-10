Источники: список компаний для дополнительных изъятий доходов может быть расширен

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Список компаний горно-металлургической и химической отраслей, доходы которых могут подвергнуться дополнительным изъятиям, может быть расширен. Этот вопрос обсуждался в пятницу на совещании в Минпромторге РФ с металлургами, сообщили ТАСС два источника, участвовавших в переговорах.

"Список не финальный", — сказал один из них. Другой собеседник агентства отметил, что на совещании был поднят вопрос о том, почему приведенный в письме помощника президента РФ Андрея Белоусова список компаний «неполный, его надо расширить».

Источники также сообщили, что обсуждение вопроса продолжится в начале следующей недели. В частности, планируется обсудить, как эта инициатива повлияет на инвестиции, социальные проекты компаний в регионах, а также на выполнение компаниями обязательств по реализации майского указа президента.