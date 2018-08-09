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СМИ: Белоусов предложил изъять у металлургов свыше 500 млрд руб допдоходов за 2017
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СМИ: Белоусов предложил изъять у металлургов свыше 500 млрд руб допдоходов за 2017 

Говорит Москва 1 час назад
Доходы предлагается изъять у «Сибура», «Норникеля» и «Алросы».
Белоусов предлагает направить деньги на исполнение майских указов Владимира Путина.
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