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В Ленобласти предприятие «Русала» работает в штатном режиме
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В Ленобласти предприятие «Русала» работает в штатном режиме 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Предприятие компании «Русал» в Ленинградской области работает в штатном режиме и не сообщало о финансовых трудностях, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
В среду источники, близкие к «Русалу», заявили РИА Новости, что алюминиевый гигант в случае сохранения санкций США может уже в сентябре начать консервацию большей части своих производственных мощностей.
США в начале апреля в числе прочих российских бизнесменов внесли в так называемый «черный список» (SDN-лист) Олега Дерипаску и подконтрольные ему En+ Group и «Русал». Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.
"Предприятия Ленинградской области, входящие в структуры «Русал» и «Базэл» Олега Дерипаски, работают в штатном режиме. Заводы «Базэлцемент Пикалево» и «Русал Бокситогорск» не имеют задолженности по налогам и обязательным платежам, а также по выплате заработной платы перед сотрудниками. Компании также не информировали администрацию Ленинградской области о финансовых трудностях и высвобождении персонала", — сказала собеседница агентства.
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