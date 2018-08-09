Лисин: увеличение налоговой нагрузки на металлургов снизит инвестиции в отрасль

МОСКВА, 9 августа. / ТАСС /. Дополнительная налоговая нагрузка на компании металлургического сектора приведет к падению уровня инвестиций в отрасли, идея не учитывает финансовое состояние компаний, заявил основной совладелец НЛМК , президент ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин

"Предложенный метод формирования дополнительной налоговой базы выглядит поощрением неэффективности: чем меньше рентабельность, тем меньше налогов придется заплатить. Не учитывается, сколько компания инвестировала раньше, возвращая деньги в производство и повышая рентабельность, и сколько ей нужно инвестировать в будущем. В результате возникает риск снижения инвестиций и конкурентоспособности. Планируемое изъятие у компаний черной металлургии на уровне 250 млрд рублей в год больше общих инвестиций сектора за 2017 год — 170 млрд рублей", — говорится в комментарии Лисина, поступившем в четверг в ТАСС.

Ранее источники ТАСС в отрасли подтвердили, что помощник президента РФ Андрей Белоусов выдвинул идею изъятия сверхдоходов в размере около 0,5 трлн рублей ежегодно у компаний горно-металлургической и химической отраслей. Предложение обосновывается тем, что ставка налогообложения в этих отраслях ниже, чем у нефтяных компаний, а рентабельность выше. Целью использования средств является реализация майского указа президента.

Однако Лисин считает, что «расчет должен быть существенно доработан, чтобы стать основой принятия решений». Так, в базу расчета нельзя включать выручку компаний в зарубежных юрисдикциях, в которых совершенно иное налогообложение, считает он.

Кроме того, инициатива по изъятию не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, игнорирует отраслевые факторы, убежден бизнесмен. «Только в отношении продукции черной металлургии действует более 50 пошлин и ограничений на внешних рынках», — напомнил совладелец НЛМК. «Планируемое изъятие денег из обрабатывающих производств не соответствует целям развития и повышения конкурентоспособности экономики России, под ударом — капиталоемкие отрасли, создающие основной объем добавленной стоимости», — считает бизнесмен.

По его словам, «представленное предложение вызывает много вопросов», а окончательное мнение можно будет сформировать, когда будет получен официальный документ.

По мнению Лисина, задачи выполнения стратегических целей России до 2024 года уже поставлены перед бизнесом — это «повышение производительности труда, снижение нагрузки на окружающую среду». Таким образом, промышленникам предлагается инвестировать одновременно в решение своих задач и задач всей экономики, рассуждает он. «В целом предложение мало коррелирует с много раз подтвержденным неувеличением налоговой нагрузки. Мы надеемся на серьезное обсуждение инициативы», — заключил бизнесмен

Совещание с металлургами

Как сообщали источники ТАСС в отрасли, 10 августа в Минпромторге должно состоятся совещание с металлургами, на котором планируется обсудить идею повышения финансовой нагрузки на компании.

Официальных комментариев в Минпромторге и компаниях получить не удалось.