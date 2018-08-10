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Названо имя нового главы банка «Возрождение»
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«Ведомости»: банк «Возрождение» может возглавить Геннадий Солдатенков 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Член правления ВТБ Геннадий Солдатенков может возглавить банк "Возрождение" в случае его приобретения группой ВТБ, пишет в пятницу газета "Ведомости" со ссылкой на источник, получивший данные от менеджеров обеих кредитных организаций.
Таким образом, пояснил собеседник издания, Солдатенков сменит председателя правления "Возрождения" Марка Нахмановича.
В четверг глава финансового департамента ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что группа находится в процессе переговоров по покупке нескольких банковских организаций, включая банк "Возрождение".
Солдатенков с 2011 по 2015 год работал первым зампредом правления Банка Москвы после того, как его купил ВТБ. После его присоединения к госбанку он возглавил БМ-банк, на балансе которого остались проблемные активы Банка Москвы. С конца 2016 года Солдатенков входит в состав правления ВТБ.
Банк "Возрождение" в 2015 году вошел в состав холдинга "Промсвязькапитал". Тогда "Промсвязькапитал" приобрел контрольный пакет "Возрождения" и сейчас владеет 52,73% обыкновенных акций кредитного учреждения. Однако в октябре 2017 года стало известно, что владельцы Промсвязьбанка и банка "Возрождение" отказались от объединения. В декабре того же года Банк России ввел в Промсвязьбанке временную администрацию.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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