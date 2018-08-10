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В Волгограде 21 компания победила в конкурсе «100 лучших товаров России»
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В Волгограде 21 компания победила в конкурсе «100 лучших товаров России» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области 21 организация победила на региональном этапе конкурса «100 лучших товаров России», 13 из них — промышленные предприятия.
По данным пресс-службы губернатора, на всероссийский конкурс регион представит более 30 наименований продукции.
В мероприятии участвовали как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, в частности: ОАО «Волжский абразивный завод», ООО «Камышинский завод слесарно-монтажного инструмента», ООО «НПО „Броня“, ООО „Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники“ и другие.
В финал вышли и представители агропромышленного комплекса: ООО „Ласточка“, ООО „Хлебный край“, ООО „Хлебнаш“, ИП Магомедова М. З., „Арчеда-продукт“, ОАО „Еланский МСК“, ИП Зимовец В. Г., ИП Агапов Д. П.
Добавим, в 2018 году 55 компаний произвели 77 видов импортозамещающей продукции на сумму почти 24,7 миллиарда рублей.
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