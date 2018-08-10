«Глобэкс» присоединят к Связь-Банку

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка «Глобэкс» было принято решение о реорганизации путем присоединения банка к Связь-Банку. Об этом сообщается в пресс-релизе «Глобэкса».
В результате реорганизации Связь-Банк станет правопреемником банка «Глобэкс» по всем правам и обязанностям.
На базе филиалов банка будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы Связь-Банка.
Главным акционером объединенного банка останется Внешэкономбанк.
«Клиенты получат больше возможностей как для развития и финансирования бизнеса, так и для обслуживания благодаря более широкой продуктовой линейке и разветвленной сети отделений», — отмечается в сообщении.