«Глобэкс» присоединят к Связь-Банку

Акционеры приняли решение о присоединении банка «Глобэкс» к Связь-Банку

По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка «Глобэкс» было принято решение о реорганизации путем присоединения банка к Связь-Банку . Об этом сообщается в пресс-релизе «Глобэкса».

В результате реорганизации Связь-Банк станет правопреемником банка «Глобэкс» по всем правам и обязанностям.

На базе филиалов банка будут открыты Центральный, Невский, Сибирский, Донской и Поволжский филиалы Связь-Банка.

Главным акционером объединенного банка останется Внешэкономбанк