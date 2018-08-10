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Грузоперевозчик-банкрот пытается отсудить миллионы у структуры «Сафмара»
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Грузоперевозчик-банкрот пытается отсудить миллионы у структуры «Сафмара» 

РИА «ФедералПресс» 38 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Воронежская компания «Бристоль-Черноземье» добивается от лизинговой компании «Европлан» и ее головной структуры «Сафмар Финансовые инвестиции» выплаты 11,4 млн рублей.
Компания полагает, что «Европлан» получил неосновательное обогащение по договорам лизинга, заключенным еще в 2013 году. Арбитражный суд Москвы принял решение рассматривать ситуацию по каждому договору отдельно, поэтому из одного иска выделено 24 производства. Суммы требований по договорам варьируются от 5,5 тысячи до 1,17 млн рублей. Кроме того, к взысканию предъявлены проценты за «использование чужих средств».
Доводы воронежцев пока неясны. Иски еще не рассматривались по существу. Из документов следует, что «Европлан» заявил суду о пропуске срока исковой давности.
Основным видом деятельности компании «Бристоль-Черноземье» были грузоперевозки, она выполняла также подряды по ремонту дорог. В марте 2016 года она была признана банкротом, в отношении ее продолжается конкурсное производство. Владеет компанией Наталья Паляницына, которая также признана несостоятельной в октябре 2017 года за долги по налогам в размере 3,5 млн рублей. В январе этого года суд привлек ее к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 45,3 млн Согласно базе данных ИАС Seldon.Basis, Паляницына является учредителем действующих строительных фирм ООО «Бристоль-строй» и «Диво», зарегистрированных в Тамбовской области.
В пресс-службе «Сафмар Финансовые инвестиции» пояснили, что название компании фигурирует в деле только как юридическое лицо, на которое в 2013 году оформлялись договора лизинга. «Сейчас весь существовавший и новый лизинговый бизнес выделен в отдельную компанию ЛК „Европлан“, — пояснили в СФИ. В „Европлане“ »ФедералПресс» сообщили, что компания не согласна с претензиями воронежцев, «считает их необоснованными и не подлежащими удовлетворению».
«Европлан» ранее сообщал подробности своих разбирательств с астраханским предпринимателем Сергеем Салиным, который подал к компании около полусотни исков, все — по переуступленным требованиям.
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