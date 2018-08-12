Ещё
Компания Crocs объявила о закрытии собственных фабрик по производству обуви
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Компания Crocs объявила о закрытии собственных фабрик по производству обуви 

Eva.ru 3 часа назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая компания Crocs повергла поклонников своей продукции в уныние, объявив о закрытии всех фабрик про производству знаменитой обуви. Многочисленные любители кроксов уже готовились запасаться удобными парами на будущее, однако в своем твиттере компания поспешила сообщить, что не собирается прекращать выпуск обуви, а просто упрощает производство.
Компания Crocs анонсировала закрытие последней фабрики по производству своей фирменной обуви. Из сообщения, опубликованного представителями бренда, стало известно, что в целях упрощения бизнеса и увеличения рентабельности компания уже закрыла все свои фабрики, находящиеся в Мексике, а совсем скоро закроет и последнюю, итальянскую. А поскольку объяснений этой позиции в Crocs не дали, довольно скоро некоторые из любителей бренда начали паниковать.
Вскоре, однако, представители обувной марки объяснили покупателям, что фирма вовсе не прекращает свое существование, а просто переносит производство на сторонние фабрики, что не скажется на качестве и объеме продукции. Это связано еще и с тем, что продажи обуви все время растут, и ее нынешних фабрик начинает не хватать, чтобы обеспечить должное производство, а его перенос позволит значительно увеличить производственную мощность. Несмотря на закрытие фабрик, компания ожидает получить прибыль в 240-250 миллионов долларов за третий квартал этого года. Кажется, в компании и в целом грядут перемены. Стало также известно, что исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Керри Теффнер покинет ее в апреле. Это место займет Энн Мелман, которая в данный момент является финансовым директором компании Zappos.
Eva.ru: последние новости
Ксения Собчак высказалась о необходимости повышения пенсионного возраста Павел Дуров впервые попал в топ самых влиятельных людей до 40 лет «И даже без ипотеки»: актер Андрей Чадов купил первую квартиру в столице
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов предупредил об опасности доллара125
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей5
Россиян предостерегли от покупки валюты424
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»11
В России готовятся новые пенсионные изменения419
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение