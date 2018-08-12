Компания Crocs объявила о закрытии собственных фабрик по производству обуви

Знаменитая компания Crocs повергла поклонников своей продукции в уныние, объявив о закрытии всех фабрик про производству знаменитой обуви. Многочисленные любители кроксов уже готовились запасаться удобными парами на будущее, однако в своем твиттере компания поспешила сообщить, что не собирается прекращать выпуск обуви, а просто упрощает производство.

Компания Crocs анонсировала закрытие последней фабрики по производству своей фирменной обуви. Из сообщения, опубликованного представителями бренда, стало известно, что в целях упрощения бизнеса и увеличения рентабельности компания уже закрыла все свои фабрики, находящиеся в Мексике, а совсем скоро закроет и последнюю, итальянскую. А поскольку объяснений этой позиции в Crocs не дали, довольно скоро некоторые из любителей бренда начали паниковать.

Вскоре, однако, представители обувной марки объяснили покупателям, что фирма вовсе не прекращает свое существование, а просто переносит производство на сторонние фабрики, что не скажется на качестве и объеме продукции. Это связано еще и с тем, что продажи обуви все время растут, и ее нынешних фабрик начинает не хватать, чтобы обеспечить должное производство, а его перенос позволит значительно увеличить производственную мощность. Несмотря на закрытие фабрик, компания ожидает получить прибыль в 240-250 миллионов долларов за третий квартал этого года. Кажется, в компании и в целом грядут перемены. Стало также известно, что исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Керри Теффнер покинет ее в апреле. Это место займет Энн Мелман, которая в данный момент является финансовым директором компании Zappos.