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Клиенты «Балтийского Лизинга» смогут приобрести автомобили «КамАЗ» по двум документам
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Клиенты «Балтийского Лизинга» смогут приобрести автомобили «КамАЗ» по двум документам 

Банки.ру 1 час назад
Клиенты «Балтийского Лизинга» получили возможность приобретать не только легковой и легкий коммерческий транспорт, но также и автомобили марки «КамАЗ» в рамках продленного спецпредложения «Дайте два». Кроме того, минимальный авансовый платеж по «КамАЗам» снижен до 10% от стоимости, сообщили в лизинговой компании.
Там напомнили, что программа «Дайте два» начала действовать во II квартале 2018 года. По ее условиям для приобретения легкового и легкого коммерческого транспорта от лизингополучателя требуются только анкета и паспорт руководителя.
«В течение всего срока действия спецпредложение пользовалось большой популярностью среди клиентов компании, поэтому руководство «Балтийского Лизинга» приняло решение продлить акцию до конца года», — поясняется в релизе.
Договор лизинга в соответствии с условиями спецпредложения заключается на срок от 12 до 36 месяцев, предварительное решение по сделке принимается за один день. Спецпредложение действует во всех 69 филиалах «Балтийского Лизинга».
Также клиенту доступна возможность досрочного выкупа имущества. Кроме того, лизингополучатель может выбрать оптимальный для него график внесения платежей, подчеркивают в компании.
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