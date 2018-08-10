«Делиться надо»: почему у бизнеса хотят изымать деньги

Помощник президента двумя словам объяснил идею изъятия сверхприбылей

Помощник президента по вопросам экономики Андрей Белоусов объяснил свою идею изъять "сверхдоходы" у 14 российских компаний, обратив внимание на то, что основной целью подобного предложения является более равномерное распределение налоговой нагрузки, пишут "Ведомости"

Белоусов также ответил на шутку владельца НЛМК Владимира Лисина , который прокомментировал сообщение о возможном изъятии сверхдоходов анекдотом о зайце, волке и медведе.

"Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: "Делиться надо", — заявил Белоусов.

По его словам, в текущей ситуации является целесообразным создание механизма, который давал бы возможность изымать часть дополнительных доходов у сырьевых экспортеров, которые они получают за счет ослабления рубля. По его словам, механизм изъятия этих доходов через налог на прибыль не предусмотрен для металлургов и химиков. Белоусов также подчеркнул, что такой механизм должен быть увязан с ослаблением рубля, изменением конъюнктуры и инвестициями компаний в собственное производство.

Ранее Кремль подтвердил инициативу об изъятии сверхдоходов у металлургов.