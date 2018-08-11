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Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику из-за рака
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Monsanto заплатит 290 млн долларов садовнику за вызванный гербицидом рак 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: EPA
Агрохимическая компания Monsanto выплатит 290 млн долларов садовнику Диуэну Джонсону, утверждающему, что соприкосновение с гербицидом "Раундап" привело к возникновению у него рака в летальной стадии.
46-летний Джонсон, будучи садовником в школах Сан-Франциско, применял опасный гербицид до 30 раз в год и случайно два раза подвергся воздействию этого химического вещества, выпускаемого на предприятиях Monsanto. Через два года у мужчины был диагностирован рак крови.
В своем иске потерпевший требовал от Monsanto компенсации в размере около 439 миллионов долларов. Жюри присяжных постановило выплатить ему 290 миллионов.
Джонсон — один из более 800 истцов, утверждающих, что "Раундап", применяемый для борьбы с сорняками, может вызывать рак. В Monsanto, которую обвиняют в намеренном утаивании информации о вреде гербицида, отвергают данные утверждения, сообщает ТАСС.
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