СМИ: CNPC получила долю Total в иранском газовом проекте «Южный Парс»

Таким образом, по данным агентства, доля CNPC увеличилась на 30% — до 80,1%.

Ранее руководство Total уведомило, что будет вынуждено выйти из иранского проекта «Южный Парс». В заявлении указывалось, что в связи с санкциями США компания не сможет продолжать участвовать в проекте «Южный Парс. Фаза 11» и вынуждена будет прекратить все операции с ним до 4 ноября.

Южный Парс — крупнейшее в мире месторождение газа. Его запасы оцениваются в 13,8 трлн куб. м. Иран с конца прошлого века ведет поэтапное освоение этого месторождения, разделив всю его площадь на 28 участков (фаз).