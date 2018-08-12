Ещё
Компания выплатила долг по зарплате в 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Компания выплатила долг по зарплате в 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры 

Noyabrsk24.ru 4 часа назад
Фото: Noyabrsk24.ru
Компания «Лидер» из Муравленко выплатила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Ведомство провело проверку организации после обращения одной из местных жительниц. Она работала в «Лидере» оператором, но после увольнения по собственному желанию так и не дождалась окончательного расчета и зарплаты за 3 месяца.
Задолжала денег компания и еще 38 работникам. Общий размер долга составил более 5 миллионов рублей. Поскольку в 2018 году директор ООО «Лидер» и предприятие уже были привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты, прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. В отношении директора компании в связи с наличием признаков уголовного преступления было организовано проведение доследственной проверки.
Всю задолженность перед работниками организация погасила. Оплата штрафа и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры города.
Noyabrsk24.ru: последние новости
Ямальских предпринимателей оштрафовали на полмиллиона рублей за неправильную торговлю сигаретами Правительство обещает сохранить северянам досрочные пенсии Чтобы не стать нарушителем закона, нужно вовремя рассчитываться с долгами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Силуанов предупредил об опасности доллара125
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей5
Россиян предостерегли от покупки валюты424
На Украине сделали неожиданное признание о «Северном потоке — 2»11
В России готовятся новые пенсионные изменения419
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение