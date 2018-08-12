Компания выплатила долг по зарплате в 5 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Компания «Лидер» из Муравленко выплатила долги по зарплате после вмешательства прокуратуры . Ведомство провело проверку организации после обращения одной из местных жительниц. Она работала в «Лидере» оператором, но после увольнения по собственному желанию так и не дождалась окончательного расчета и зарплаты за 3 месяца.

Задолжала денег компания и еще 38 работникам. Общий размер долга составил более 5 миллионов рублей. Поскольку в 2018 году директор ООО «Лидер» и предприятие уже были привлечены к административной ответственности за невыплату зарплаты, прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в размере 50 тысяч рублей. В отношении директора компании в связи с наличием признаков уголовного преступления было организовано проведение доследственной проверки.

Всю задолженность перед работниками организация погасила. Оплата штрафа и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры города.