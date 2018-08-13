Компаниям пресекут один из способов ухода от налогов

ФНС решила пресечь один из способов ухода компаний от налогов

Федеральная налоговая служба намерена пресечь практику «дробления» бизнеса, которую компании используют для ухода от налогов, что вернет в бюджет крупные суммы платежей и сделает рынок более конкурентным.

Схемой «дробления» бизнеса пользуются крупные и средние предприятия, пытаясь избежать нежелательных проверок со стороны контролирующих органов и получить преференции, положенные небольшому бизнесу — в том числе возможность снижения налоговой нагрузки, сообщает «360» со ссылкой на « Российскую газету ».

Малый бизнес, под который «маскируются» таким образом представители среднего и крупного бизнеса, использует специальные режимы налогообложения: упрощенную систему налогообложения (УСН) либо единый налог на вмененный доход (ЕНВД). У них налоговая нагрузка меньше, чем у более крупных предприятий.

Налоговый кодекс устанавливает ограничения, при превышении которых малый и средний бизнес утрачивают право применять режим УСН: численность работников не должна превышать 100 человек, остаточная стоимость основных средств не должна быть больше 150 млн рублей, лимит по годовым доходам — 150 млн рублей.

Имеет ограничения и ЕНВД, благодаря которому предприниматели не исчисляют выручку от продаж, а определяют сумму налога от физических показателей торговых площадей. Так, площадь магазина здесь не должна превышать 150 квадратных метров.

Однако владельцы крупных компаний «дробят» бизнес на несколько внешне самостоятельных организаций или ИП, чтобы они формально оставались малым бизнесом. В итоге разделение бизнеса приводит к тому, что бюджет недополучает большие суммы налогов, а малый бизнес страдает из-за недобросовестной конкуренции. Вводятся в заблуждение и потребители.

Проявлением недобросовестности является создание юрлица исключительно ради уменьшения налоговой нагрузки, однако на этот счет уже выработана судебная практика, а теперь это зафиксировано и отдельной статьей 54.1 НК «Пределы осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов».

Конституционный суд указал, что даже отсутствие в законе термина «дробление бизнеса» не является аргументом для таких компаний, так как «невозможно ожидать, чтобы законодательное положение описывало во всех подробностях все способы, с помощью которых данный налогоплательщик мог бы вводить в заблуждение налоговые органы».

В конце июля камчатский бизнесмен Сергей Митюшин проиграл суды по иску ФНС, которая обнаружила факты уклонения от налогов за счет дробления бизнеса. После этого предприниматель начал кампанию в свою защиту с участием общественности.