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ВЭБ прекратил попытки продать «дочку» на Украине
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ВЭБ прекратил попытки продать «дочку» на Украине 

BFM.RU 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Внешэкономбанк отказался от продажи своей «дочки» на Украине — Проминвестбанка, пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.
Один из них рассказал газете, что ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом. Собеседник издания уточнил, что сторонам ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).
После этого ВЭБ решил пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине, Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады.
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