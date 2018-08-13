ВЭБ прекратил попытки продать «дочку» на Украине 

Внешэкономбанк отказался от продажи своей «дочки» на Украине — Проминвестбанка, пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.
Один из них рассказал газете, что ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом. Собеседник издания уточнил, что сторонам ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).
После этого ВЭБ решил пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине, Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады.