ВЭБ прекратил попытки продать «дочку» на Украине

Внешэкономбанк отказался от продажи своей «дочки» на Украине Проминвестбанка , пишет «Ъ» со ссылкой на свои источники.

Один из них рассказал газете, что ВЭБ полностью разрывает отношения с последним покупателем — украинским и российским бизнесменом Павлом Фуксом . Собеседник издания уточнил, что сторонам ни в какой конфигурации не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины (НБУ).

После этого ВЭБ решил пойти по пути сворачивания бизнеса на Украине, Проминвестбанк перестал выдавать кредиты и принимать вклады.