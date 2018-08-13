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Радиоэлектронный кластер Ростеха увеличил выручку от гражданской продукции на 84%
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Радиоэлектронный кластер Ростеха увеличил выручку от гражданской продукции на 84% 

Ростех 3 часа назад
Фото: Ростех
Радиоэлектронный кластер (РЭК) Ростеха в первом полугодии нарастил продажи гражданской продукции на 84% и прогнозирует увеличение выручки в этом сегменте до 60 млрд рублей в 2018 году. Основной рост обеспечивается за счет реализации крупных инфраструктурных проектов, связанных с ЧМ-2018, внедрением технологий «Безопасного города» в регионах России, цифровизации энергетики и других отраслей.
Кластер, в структуру которого входит более 160 предприятий с персоналом свыше 100 тыс. человек, производит широкую номенклатуру продукции — от электронных компонентов и блоков до сложных программных комплексов и систем. Его совокупная годовая выручка в 2017 году превысила 220 млрд рублей, план на 2018 год — более 290 млрд рублей.
В соответствии со Стратегией кластера доля гражданской продукции в общем объеме выручки РЭК к 2025 году должна вырасти в 3 раза — с текущих 20% до 60%. В первом полугодии РЭК нарастил объем выручки от гражданской продукции на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 18,4 млрд рублей.
«Мы делаем ставку на реализацию крупных экосистемных проектов, где задействуется самый широкий спектр наших разработок. Примером таких проектов является создание ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018, «Безопасный город» в Иркутской области, внедрение элементов интеллектуальной транспортной системы в Москве. Текущий портфель гражданских заказов превышает 45 млрд рублей и продолжает расти, что позволяет прогнозировать по итогам 2018 года выручку от гражданской продукции на уровне 60 млрд рублей», — комментирует индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.
Мы делаем ставку на реализацию крупных экосистемных проектов, где задействуется самый широкий спектр наших разработок. Примером таких проектов является создание ИКТ-инфраструктуры для ЧМ-2018. Сергей Сахненко, индустриальный директор радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех
В числе основных направлений, обеспечивающих рост гражданской выручки РЭК, — создание и обслуживание ИКТ-инфраструктуры для Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, реализация проектов «Светлый город», «Безопасный город», «Интеллектуальная транспортная система» и энергосервисных контрактов в ряде субъектов РФ, комплексное оснащение медицинской техникой учреждений здравоохранения и поставки ИКТ-оборудования в интересах крупных государственных и корпоративных заказчиков.
С начала 2018 года компании РЭК вывели на рынок большой ряд новых гражданских продуктов, в том числе оборудование для маркировки товаров, инспекционно-досмотровые комплексы нового поколения, контрольно-кассовую технику для торговых предприятий, новые виды диагностического оборудования для медицины, системы хранения данных для операторов связи и другие.
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