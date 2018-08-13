RAEX подтвердило «ЛокоТех-Лизингу» рейтинг «ruВВ+»

Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг кредитоспособности компании «ЛокоТех-Лизинг» на уровне «ruВВ+». По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Среди основных факторов, положительно влияющих на рейтинг, аналитики, как и прежде, называют высокую вероятность оказания компании поддержки со стороны ключевого собственника в связи с ее высокой значимостью в производственно-сбытовой цепочке финансово-промышленной группы «ЛокоТех». Кроме того, агентство указывает на высокий уровень рентабельности бизнеса (ROE и ROA по чистой прибыли за годовой период с 1 апреля 2017-го составили 29,8% и 3,8% соответственно), отсутствие просроченной задолженности со стороны клиентов на 1 апреля 2018 года и приемлемый уровень зависимости компании от краткосрочного фондирования (на начало апреля текущего года коэффициент текущей долговой нагрузки составил 0,29). Дополнительно поддержку рейтингу оказывают адекватная доля собственных средств в источниках финансирования деятельности компании (собственные средства составляют 12,8% пассивов на отчетную дату) и сотрудничество «ЛокоТех-Лизинга» с надежными партнерами по страхованию имущества, переданного в лизинг (все предметы лизинга застрахованы в компаниях с рейтингом надежности не ниже «ruAA+» от RAEX).

Ключевое негативное влияние на рейтинговую оценку оказывает крайне узкая специализация компании (на начало апреля портфель полностью представлен лизингом железнодорожной техники) при высокой зависимости от крупнейшего лизингополучателя (около 84% лизингового портфеля). Деятельность компании находится в высокой зависимости от сопровождения договора сублизинга, который составляет 51% лизингового портфеля, и, как следствие, от обслуживания долга перед лизингодателем, формирующего около 79% пассивов на отчетную дату. Кроме того, агентство отмечает слабые конкурентные позиции «ЛокоТех-Лизинга» на лизинговом рынке и отсутствие у компании опыта по привлечению и обслуживанию рыночных клиентов. Давление на рейтинг также оказывает невысокий уровень информационной прозрачности компании для неограниченного круга лиц (отсутствует собственный веб-сайт, в открытом доступе не раскрывается финансовая отчетность). В качестве недостатков бизнес-модели отмечаются высокий уровень концентрации активов, приходящихся на связанные стороны, и активная практика заключения лизинговых договоров с нулевым авансом, отсутствие сделок с дополнительными гарантиями и поручительствами.

ООО «ЛокоТех-Лизинг» (Москва) является специализированной компанией, предоставляющей в операционный и финансовый лизинг подвижной состав и локомотивное оборудование. Показатели деятельности компании «ЛокоТех-Лизинг» соответствуют 45-му месту по объему лизингового портфеля в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний РФ по версии RAEX по итогам 2017 года. Объем портфеля на 1 апреля 2018-го составил 4,6 млрд рублей, объем нового бизнеса за I квартал текущего года — 40,1 млн, полученные за первые три месяца этого года лизинговые и арендные платежи составили 256,8 млн рублей.