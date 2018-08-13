На Украине оценили стоимость «ПриватБанка»

Кабинет министров оценил в 40-65 млрд гривен стоимость «ПриватБанка» к 2022 году.

В документе отмечается, что с декабря 2016 правительство уже докапитализировало «ПриватБанк» на 155,4 млрд гривен.

«Мультипликатор продажи (цена/стоимость капитала) может составлять от 1,4 в раза развития банка как универсального до 1,8 при концентрации банка только на платежи, работы с ликвидностью и отказа от всех рисковых операций», — говорится в расчетах.

Как отмечается, Приватбанк собирается строить свою работу по схеме «сбалансированное развитие с избирательным подходом к корпоративным клиентам».

Согласно этой схеме построения работы предполагается сохранение доли банка на рынке кредитования физических лиц (35%), увеличение доли кредитования малого и среднего бизнеса (с 5% до 15%) и корпоративных клиентов (с 1% до 5%).

Эта схема реализации стратегии предполагает, что стоимость банка к 2022 году составит 62 млрд гривен, а мультипликатор продаж составит 1,7.

Суммарные дивиденды от продажи банка могут принести государству около 19 млрд гривен до 2022 года.

Ранее сообщалось, что первое полугодие «ПриватБанк» завершил с прибылью 6,9 млрд грн. А по итогам 2017 года «ПриватБанк» получил убыток в размере почти 23 млрд гривен, в то время как остальные банки вышли на прибыль.