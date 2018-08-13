«Нафтогаз» потратит €18 млн на юристов в рамках судебного спора с «Газпромом»

«Нафтогаз Украины» заключил соглашение с норвежской компанией Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA об оказании юридического сопровождения в рамках судебных разбирательств с «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже в 2018-2019 годах, говорится в материалах украинской компании.

Стоимость контракта составляет €18 млн Согласно материалам, норвежская компания будет осуществлять юридическое сопровождение текущих апелляционных производств и новых арбитражных разбирательств, инициированных «Газпромом» и «Нафтогазом».

Как поясняется в документах, «Нафтогаз» заплатит €8 млн за юридические услуги в рамках арбитражных производств, еще €10 млн — за юридические услуги в рамках принудительного исполнения уже принятых арбитражем решений.

Wikborg, Rein & Co. Advokatfirma DA сопровождает «Нафтогаз» при решении споров в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма и в других судах с 2014 года.