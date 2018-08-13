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ФАС разрешила «Трасту» приобрести контроль над «Балтийским Лизингом»
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ФАС разрешила «Трасту» приобрести контроль над «Балтийским Лизингом» 

Банки.ру 2 часа назад
Федеральная антимонопольная служба согласовала ходатайство банка «Траст» о получении контроля над группой «Балтийский Лизинг», следует из размещенного в начале августа сообщения на сайте ФАС.
Как указано в материалах антимонопольного ведомства, ФАС рассмотрела ходатайство «Траста» о приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности ООО «Балтийский Лизинг», в результате совершения сделки по приобретению 99,5% голосующих акций АО «Балтийский Лизинг» (оба — Санкт-Петербург, основной вид деятельности — деятельность по финансовой аренде, то есть лизингу/сублизингу), и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.
В феврале этого года ФАС согласовала получение «Открытие Холдингом» контроля над компаниями группы «Балтийский Лизинг»: служба удовлетворила ходатайство холдинга о приобретении 100% голосующих акций АО «ИнтерСервис», а также о приобретении в результате совершения указанной сделки прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности АО «Балтийский Лизинг» и ООО «Балтийский Лизинг».
Ранее, летом прошлого года, ФАС согласовала ходатайство акционера лизинговой компании «Европлан» о покупке «Балтийского Лизинга», однако в январе этого года агентство RNS со ссылкой на источник, близкий к группе «Сафмар», сообщило, что группа «Сафмар Финансовые инвестиции» отказалась покупать компанию «Балтийский Лизинг» из-за появившихся юридических рисков.
Напомним, на базе «Траста» создается структура, в которую должны быть переданы некачественные и непрофильные активы игроков, которые находятся на санации у Фонда консолидации банковского сектора. В рамках этой процедуры к «Трасту» уже присоединен Рост Банк; также к «Трасту» будет присоединен банк «Открытие Специальный» — структура с «плохими» и непрофильными активами, выделяемая из банка «ФК Открытие».
ЦБ в июне уточнял, что «передаваемые на баланс банка „Траст“ активы включают требования к „Открытие Холдингу“ и группе „О1“. Средства, возмещаемые в результате работы с активами, будут направлены на погашение обязательств перед Банком России».
В начале лета глава банка «ФК Открытие» (находится под контролем ЦБ в результате санации с привлечением ФКБС) Михаил Задорнов рассказывал журналистам, что «Открытие Холдинг» должен кредитной организации несколько сотен миллиардов рублей.
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