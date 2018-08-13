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В Кирове суд запретил управляющей компании стать банкротом
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В Кирове суд запретил управляющей компании стать банкротом 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Арбитражный суд Кировской области запретил управляющей компании «Актив Комфорт О. Р.» совершать мероприятия, направленные на досрочное прекращение деятельности по управлению многоквартирными домами. В частности, компании запрещено закрываться, передавать управление домами другим УК, банкротиться и т. д. Об этом свидетельствует материалы из картотеки электронных арбитражных дел.
Дело в том, что ранее в суд обратилась теплоснабжающая компания, которой «Актив Комфорт О. Р.» задолжала крупную сумму. Согласно исковому заявлению, УК планировала перевести свой жилой фонд под управление ООО «Актив-Комфорт». Ресурсоснабжающая компания попросила суд воспрепятствовать этой процедуре.
«При переводе жилфонда должник лишился бы источника денежных средств, и взыскать с него долги было бы невозможно. Из-за этого могли пострадать десятки тысяч собственников многоквартирных домов, добросовестно оплачивающих энергоресурсы», — сообщили в компании.
Представители теплоснабжающей компании просят кировчан не подписывать протоколов, которые свидетельствуют о переводе дома под управление другой компании, поскольку это запрещено решением суда.
Фото: Е. Поторочин/ФедералПресс
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