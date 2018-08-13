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На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день
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На белорусском заводе ввели одночасовой рабочий день 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: masheka.by
На заводе «Строммашина» в Могилеве установили рабочий день в один час. Об этом сообщает белорусская версия «Радио Свобода» со ссылкой на анонимного сотрудника завода.
Введение нового графика работы объясняется низкой эффективностью производства, тяжелым экономическим положением и уменьшением объема работ. Рабочий день на заводе отныне будет длиться с 7:00 до 8:00, рабочая неделя останется пятидневной. Заработную плану сотрудникам будут начислять пропорционально отработанному времени.
Если работники не примут новые условия труда, им угрожают увольнениями.
«Понятно, что настроение в коллективе нервозные. Значительная часть трудового коллектива имеет предпенсионного возраст, и когда уволятся, работы им не найти. Поэтому будут терпеть, как и я, с зарплатой в 100 рублей (чуть больше 3 тысяч российских рублей — прим. «Ленты.ру»). Он и раньше до 300 не дотягивал. Веры в то, что ситуацию изменят к лучшему профсюзники, нет. К нам уже Лукашенко приезжал — и что изменилось?» — рассказал один из сотрудников завода.
Проблемы на предприятии существуют не первый год. В 2015 году экономический суд Могилевской области признал «Строммашина» банкротом. Как сообщает агентство БЕЛТА, Александр Лукашенко посетил завод в 2016 году, приказал «начать шевелиться», а восстановление завода назвал «делом чести».
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