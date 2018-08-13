Маск понадеялся на верность акционеров

Основатель и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск рассчитывает, что большинство акционеров компании останутся и не будут продавать свои доли после ухода Tesla с биржи, говорится в материале на сайте компании.

Помимо этого, бизнесмен надеется, что ему не придется тратить 70 миллиардов долларов на выкуп акций, как было объявлено раньше.

«Утверждения о том, что потребовалось бы более 70 миллиардов долларов на то, чтобы сделать Tesla частной компанией, значительно преувеличены», — сказано в релизе.

По словам Маска, выкуп планируется применить только к тем акционерам, которые не захотят сохранять долю в компании после ее ухода с биржи. Таких, по его расчетам, будет меньше двух третей от нынешнего количества.

Ранее 13 августа стало известно, что суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривает возможность выкупа дополнительной доли в Tesla и помощи с делистингом (выводом компании с биржи).

11 августа акционеры Tesla подали в суд на Маска, обвинив его в манипулировании рынком и котировками.

О планах бизнесмена по выкупу акций и превращении компании в непубличную стало известно 7 августа. Тогда сообщалось, что в предложении акционерам будет указана цена в 420 долларов за акцию. Таким образом, на выкуп всей не принадлежащей ему доли потребовалось бы 70 миллиардов.