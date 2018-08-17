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Компания Дерипаски переедет в российский офшор
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«Русал» начал процесс по смене регистрации и переезду в Россию 

РИА Новости 3 часа назад
Попавший под санкции США "Русал" рассматривает возможность сменить юрисдикцию, зарегистрировавшись в качестве резидента в одном из районов России.
United Company Rusal Plc (UC Rusal) в настоящее время зарегистрирована на острове Джерси (один из крупнейших в мире офшоров).
В заявлении "Русала" говорится, что вопрос смены регистрации был рассмотрен на собрании совета директоров компании 16 августа.
"Совет директоров решил, что такая смена регистрации в целом послужит лучшим интересам самой компании и ее акционеров и утвердил начало ее подготовительного процесса", — сообщила компания.
Отмечается, что схема потребует обсуждения и, если потребуется, согласования со стороны контрагентов компании.
В начале июня источник в финансово-экономическом блоке правительства РФ сообщил, что "Русал" может стать резидентом одного из двух специальных административных районов, которые планируется создать на острове Октябрьский в Калининградской области и острове Русский во Владивостоке.
США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, внеся в так называемый "черный список" (SDN-лист) ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Добавление в список означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами.
В четверг совет директоров En+ Group одобрил перевод дочернего En+ Holding Limited, которое объединяет энергетический сегмент, из Республики Кипр в российскую юрисдикцию, компанию планируется перерегистрировать в одном из специальных административных районах РФ.
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