«МегаФон» опередил МТС по силе бренда в рейтинге Brand Finance

«Бренд „МегаФона“ набрал силу

По стоимости бренда «МегаФон» поднялся с 15-го на 11-е место среди всех российских компаний. Таковы данные исследования Brand Finance — консалтинговой компании в области стратегии и оценки стоимости бренда. При этом по силе бренда «МегаФон» обошел даже МТС

«МегаФон» вплотную приблизился к топ-10 российских компаний по стоимости бренда по версии консалтинговой компании в области стратегии и оценки стоимости бренда Brand Finance.

Новый рейтинг был опубликован на прошлой неделе.

«Лукойл» и «Роснефть». Всего в нем 50 российских компаний. Лидер — Сбербанк . Стоимость его бренда выросла до 679,4 млрд руб. — на 18%. Затем идут компании топливно-энергетического комплекса — «Газпром»

«Нефть и газ остается крупнейшим отраслевым сегментом среди наиболее ценных брендов России, так как на этот сектор приходится более 1,1 трлн рублей или 32% от общей стоимости брендов в таблице Brand Finance «Russia 50» 2018, опережая банковский сектор, составляющий 25% от общей суммы брендов в стране», — отмечается в пояснении к рейтингу.

Среди телекоммуникационных гигантов в топ-10 лишь одна компания МТС — на восьмом месте. Однако, «МегаФон», который еще в прошлом году находился на 15-м месте, добился значительного прогресса и теперь занимает 11-ю строчку. Судя по динамике роста в рейтинге Brand Finance в следующем году «МегаФон» имеет все шансы составить МТС компанию в десятке лидеров.

Другой участник «большой тройки» операторов мобильной связи — «Билайн», напротив, рухнул на четыре строчки — с 13-го на 17-е место.

Brand Finance сообщила, что рассчитывает стоимость брендов в своих таблицах рейтингов, используя «метод отчислений роялти». Этот подход предполагает оценку вероятных будущих продаж под эгидой бренда и расчет ставки роялти, которая могла бы взиматься за использование бренда, то есть того, сколько владелец должен был бы заплатить за использование бренда, если бы он ему не принадлежал.

Примечательно, что по другому показателю — силе бренда — «МегаФон» обошел МТС и даже оказался в тройке лидеров.

«Сила бренда — это часть нашего анализа, непосредственно и легко поддающаяся влиянию тех, кто отвечает за маркетинг и управление брендами, — заявляют в Brand Finance. — Чтобы определить силу бренда, мы разработали Индекс силы бренда (BSI). Мы анализируем маркетинговые инвестиции, капитал бренда (гудвилл, созданный клиентами, сотрудниками и другими заинтересованными сторонами) и, наконец, влияние этих факторов на эффективность бизнеса».

В рейтинге силы бренда лидирует также Сбербанк (его индекс составляет 90,1), далее следует «Аэрофлот» (89,4), а затем «МегаФон» (82,7).

МТС немного отстал от тройки лидеров (82,4). «Билайн» (76,0), пропустивший вперед «Магнит» ВТБ , «Роснефть» и «ЛУКойл» — вновь аутсайдер среди телекоммуникационных гигантов.

Brand Finance — ведущая консалтинговая компания в области стратегии и оценки стоимости бренда проводит оценку брендов тысяч крупнейших компаний мира. Именно Brand Finance разработал международно признанный стандарт по оценке бренда — ISO 10668 и недавно утвержденный стандарт по оценке бренда — ISO 20671.

В самом «МегаФоне» не удивлены росту показателей компании в рейтинге Brand Finance.

«Чуть меньше года назад мы представили новое позиционирование бренда «МегаФон» и кампанию со слоганом «Начинается с тебя», обновив платформу бренда. За год с новым позиционированием, выстроенным вокруг наших клиентов, мы успели сделать многое: бренд стал ярче, поменялось его восприятие», — пояснила директор по бренду и маркетинговым коммуникациям «МегаФона» Снежана Черногорцева.

По ее словам, важным шагом стало создание уникальной тарифной линейки «Включайся!», в которой мы использовали анализ больших данных.

«Мы активно развиваемся в области цифровых проектов, партнерств и сервисов, создавая полноценную цифровую экосистему полезных продуктов и сервисов для наших клиентов, чтобы они выбирая нас оставались с нами надолго, а лучше навсегда. Все это помогло нам войти в тройку сильнейших брендов России», — отметила Черногорцева. — Тот факт, что «МегаФон» вошёл в топ самых быстрорастущих брендов — дополнительное подтверждение того, что мы двигаемся в верном направлении».

Кстати, Brand Financе выпускает аналогичный рейтинг, оценивая все мировые компании. Так, лидер российского рейтинга — Сбербанк — в мировом рейтинге занимает 129-ю строчку, а «Газпром» — 315-ю, а «ЛУКойл» — 363-ю.