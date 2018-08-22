Совместное предприятие Сбербанка и «Яндекса» будет сотрудничать с Ziylan Group

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Совместное предприятие "Яндекса" Сбербанка договорилось о сотрудничестве с турецким холдингом Ziylan Group. Об этом ТАСС сообщил директор по международному развитию «Яндекс. Маркета» Алекс Васильев.

"Цель нашего партнерства с Ziylan Group — предоставить широкий ассортимент качественной обуви по приемлемым ценам пользователям «Яндекс. Маркета» в России. Мы верим, что такие стратегические партнерства изменят культуру трансграничной торговли в России", — сообщил Васильев.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой Алекса Васильева и менеджера по международному развитию в сфере e-commerce Ziylan Group Орхана Сентюрка сообщила, что соглашение с турецкой компанией позволит пользователям выбирать на «Яндекс. Маркете» более чем из 20 тыс. товарных предложений обуви. Доставку товаров возьмет на себя служба DPD. Зарабатывать СП будет за счет комиссии.

В августе 2017 «Яндекс» и Сбербанк объявили о создании СП на базе «Яндекс. Маркета» стоимостью 60 млрд рублей без учета будущей синергии. Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей и получил с «Яндексом» равную долю в СП.