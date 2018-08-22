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Орешкин высказался об изъятии допдоходов компаний
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Орешкин не видит причин для изъятия допдоходов компаний 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Изъятие дополнительных доходов компаний не закладывалось правительством в изменения налоговой политики, и нет причин эту меру применять.
Об этом сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
"Правительство еще в начале лета объявило об основных направлениях налоговой политики. Это решение было принято правительством, там такие меры не предполагались, поэтому я не вижу причин, почему правительство должно неожиданно поменять свою точку зрения", — сказал Орешкин.
Ранее в среду министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что правительство выработало консолидированную позицию по предложению помощника президента РФ Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у компаний, согласившись, что такое решение нецелесообразно.
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