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Сервис по продаже авиабилетов приостановил работу
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Популярный сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу 

RB.ru 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Сервис по продаже авиабилетов Sindbad приостановил работу, пишет «Коммерсантъ». По данным издания, Sindbad просрочил гарантийный платеж авиакомпаниям.
На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с телефонами и e-mail службы поддержки.
Представитель сервиса рассказал Ъ, что «сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня–завтра».
Вместе с тем несколько собеседников издания на рынке онлайн-travel предположили, что агентство не справляется с платежами контрагентам. Трое из них считают, что Sindbad находится «в предбанкротном состоянии».
В частности, Sindbad просрочил платеж BSP (Billing and Settlement Plan — система взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA), уточнил источник Коммерсанта в международной системе бронирования.
«Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям. Мы даем агенту срок до конца рабочего дня банка, следующего за платежным днем 22 августа», — заявил собеседник издания, добавив, что BSP пока не может получить от Sindbad «вменяемых объяснений».
Утром 23 августа Sindbad перестал отвечать на поисковые запросы Aviasales. Это вызвало автоматическое отключение агентства по стандартной процедуре в случае технических проблем у партнера, также сообщил «Ъ» представитель Aviasales Янис Дзенис.
Жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, пока не поступало, добавил он.
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