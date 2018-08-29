Uniper может выйти «Северного потока-2» из-за санкций

Uniper может выйти из «Северного потока-2» в случае санкций США

Немецкая Uniper, которая является одним из европейских партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток-2", может отказаться от участия в проекте в случае, если США наложат санкции, сообщает Dow Jones News.

"Конечно, Uniper не может рисковать, чтобы нас действительно подвергли американским санкциям. В этом случае нас бы исключили из платёжного оборота, мы больше не могли бы использовать американский доллар в торговых операциях", — заявил журналистам член правления Uniper Кристофер Дельбрюк.

Он отметил, что это те вещи, "которые Uniper принципиально не может допустить".

"Мы по-прежнему надеемся, что все стороны будут действовать разумно во всей этой ситуации", — цитирует Дельбрюка Dow Jones News.

Соединенные Штаты требуют от европейских стран прекратить участие в проекте "Северный поток-2" и грозят санкциями тем, кто не пойдет на это. Взамен российского газа США продвигают собственный СПГ со строительством регазификационных терминалов в Европе.

Закон, подписанный в 2017 году президентом США Дональдом Трампом , в частности, предполагает, что глава государства сможет налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2". Закон также сокращает максимальный срок финансирования российских нефтегазовых компаний с 90 до 60 дней.