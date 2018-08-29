Госкомпании тратят миллионы на виагру и джакузи

Ежедневно бюджетные учреждения и госкомпании размещают на сайте госзакупок новые тендеры. Как сотни тысяч, так и миллиарды рублей, потраченные на конкурсы — это всё деньги налогоплательщиков. News.ru посмотрел несколько десятков госзакупок и выбрал из них наиболее занятные.

Ложа в Большом театре

«Рособоронэкспорт» — единственный в стране экспортёр и импортёр оружия и военной техники, а также «дочка» государственной корпорации «Ростех» . Компания потратила 16,5 млн рублей на годовую аренду ложи в Большом театре на сезон 2018/2019.

По договору Большой театр обязуется предоставлять в эксклюзивном порядке шесть билетов в ложу бенуар ежемесячно с 1 сентября 2018 года по 31 июля 2019 года. Это самые лучшие места в зрительном зале без ограничения видимости на сцену. Также в контракте оговорено, что учреждение культуры должно обеспечивать «Рособоронэкспорт» репертуарным расписанием на каждый месяц.

Для госкомпании это не первая подобная закупка. В прошлом сезоне «Рособоронэкспорт» потратил те же 16,5 млн рублей на аренду ложи, а театральный сезон 2016/2017 обошёлся в 13,2 млн рублей.

Виагра

Из бюджета Москвы потратили 191 тысячу рублей, чтобы купить 275 штук лекарственного препарата для улучшения потенции. «Виагру» поставляют в «Центр лекарственного обеспечения Департамента здравоохранения города Москвы».

Как следует из контракта, к таблеткам есть два существенных требования: дозировка должна равняться 25 мг, и препарат обязан отсутствовать в базе данных, изъятых из оборота лекарственных средств Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения

Квадрокоптер

Военному санаторию «Крым», который финансирует Министерство обороны , понадобилось купить квадрокоптер за 262 тысячи. Закупка проходит в формате закрытого аукциона, поэтому узнать, для чего лечебно-профилактическому учреждению понадобился беспилотник с камерой, невозможно.

В этом санатории, расположенном в живописной Партенитской долине, отдыхают военные и их семьи. В их распоряжении бассейн с морской водой, дельфинарий, аэротерапия, различные массажи и грязелечение.

Джакузи

Федеральная служба безопасности закупила в свой санаторий «Семёновское» три ванны для подводного массажа за 2 млн рублей. Согласно техническим характеристикам поверхность каждой ванны должна быть не простой, а покрытой ионами серебра, которые препятствуют распространению вредоносных бактерий.

Возможно, что подобное джакузи должно повысить рейтинг санатория, о котором сейчас можно найти как положительные, так и отрицательные отзывы. Кто-то жалуется на тараканов в столовой, а кто-то, что примечательно, на слабый напор воды в душе.