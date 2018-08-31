Ещё
Whitbread продаст Coca-Cola кофейный бренд Costa
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.00
$
68.20
79.37
79.58
Прогноз
03.09 – 10.09
$
67.20
78.50
Индексы и котировки Brent
77.41
+0.00 Золото
1206.84
+0.04 РТС
1078.80
+0.20
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1661
+0.0223
17.08
1.1438
30.08
26.08
21.08

Whitbread продаст Coca-Cola кофейный бренд Costa за $5,1 млрд 

Прайм + ещё 16 4 часа назад
Фото: Reuters
Whitbread PLC сегодня заявила, что продаст кофейный бизнес Costa, базирующийся в Лондоне, компании Coca-Cola Co. за 3,9 млрд фунтов (5,09 млрд долларов) и вернет значительную часть полученных средств акционерам, сообщает Dow Jones.
Как пояснила Whitbread, остальные средства она выделит для сокращения долга и внесения в пенсионный фонд, что позволит ей расширить бренд Premier Inn в Великобритании и Германии.
Сеть Costa насчитывает почти 4000 кофеен. Этот бренд является крупнейшим игроком в Великобритании и "расширяет позиции в Китае", а также в других регионах.
По словам Whitbread, завершение сделки ожидается в 1-й половине 2019 года.
Прайм: последние новости
Глава РЖД Белозеров вошел в десятку самых влиятельных россиян в рейтинге Forbes Суд арестовал акции "Газпрома" в операторе "Голубого потока" в рамках спора с "Нафтогазом" Силуанов: "Алроса" и "Аэрофлот" уже могут платить дивиденды в 75% от прибыли по МСФО
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия побьет очередной экономический рекорд293
Строительство жилья в России поручили бомжам9
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию340
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение