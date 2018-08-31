Whitbread продаст Coca-Cola кофейный бренд Costa за $5,1 млрд

Whitbread PLC сегодня заявила, что продаст кофейный бизнес Costa, базирующийся в Лондоне, компании Coca-Cola Co. за 3,9 млрд фунтов (5,09 млрд долларов) и вернет значительную часть полученных средств акционерам, сообщает Dow Jones.

Как пояснила Whitbread, остальные средства она выделит для сокращения долга и внесения в пенсионный фонд, что позволит ей расширить бренд Premier Inn в Великобритании и Германии.

Сеть Costa насчитывает почти 4000 кофеен. Этот бренд является крупнейшим игроком в Великобритании и "расширяет позиции в Китае", а также в других регионах.

По словам Whitbread, завершение сделки ожидается в 1-й половине 2019 года.