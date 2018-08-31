Штрафы за трудовую дискриминацию могут увеличить, заявила Голикова

Правительство в настоящее время работает над возможностью усилить административную ответственность за трудовую дискриминацию в части увеличения штрафов, это в том числе это будет касаться и дискриминации работодателями людей предпенсионного возраста, заявила вице-премьер Татьяна Голикова

В среду президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил, что поручает правительству предложить реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста. Он также считает необходимым ввести для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста.

"Речь идёт о поправках в уголовный и административный процессуальный кодекс, поправки эти на данный момент согласовываются, формулировки родятся после этого согласования: работает правительство, работает Администрация президента, работает парламент… Что касается административной ответственности, то у нас в принципе есть уже в административно-процессуальном кодексе соответствующая ответственность, речь идёт о том, чтобы ее несколько усилить с точки зрения размеров штрафов. Вот над чем мы сейчас работаем", — сказала Голикова на пресс конференции в МИА "Россия сегодня".

"Когда речь идёт об уголовной ответственности, это могло бы быть — это не значит, что так будет, но это могло бы быть — приравнено к ответственности уголовной, установленной 145 статьей УК ("Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет")" — добавила она.

Сейчас эта статья предусматривает штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.