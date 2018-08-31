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США ввели санкции против российского НИИ
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США ввели санкции против российского НИИ молекулярной электроники 

РИА Новости + ещё 3 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Российский НИИ молекулярной электроники включен в санкционный список минторга США как организация, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.
Как следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября, деятельность этой организации "не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США". Включение в список минторга предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией.
По данным на сайте АО "НИИМЭ", организация представляет собой ведущий научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе отраслевого холдинга ОАО "РТИ" (АФК "Система"). Предприятия "Группы НИИМЭ" образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро— и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в "НИИМЭ" работают более 400 специалистов-разработчиков высокой квалификации.
Предприятие на постоянной основе сотрудничает с более чем 60 российскими и зарубежными научными центрами, техническими университетами и центрами проектирования. АО "НИИМЭ" проводит научные исследования и опытно-конструкторские работы по федеральным программам Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, ГК Роскосмос, а также инициативные работы за счет собственных средств. Работы проводятся с различными российскими и зарубежными партнерами в рамках программ по развитию элементной базы, по изготовлению кристаллов интегральных микросхем в режиме Foundry для предприятий-партнеров, а также по разработке и освоению серий интегральных микросхем и полупроводниковых приборов.
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