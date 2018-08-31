США ввели санкции против российского НИИ молекулярной электроники

Российский НИИ молекулярной электроники включен в санкционный список минторга США как организация, деятельность которой не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов.

Как следует из документа ведомства, который будет официально опубликован 4 сентября, деятельность этой организации "не соответствует интересам национальной безопасности и внешней политики США". Включение в список минторга предусматривает запрет на торговые операции американских лиц и компаний с этой организацией.

По данным на сайте АО "НИИМЭ", организация представляет собой ведущий научно-исследовательский центр "Группы НИИМЭ" в составе отраслевого холдинга ОАО "РТИ" ( АФК "Система" ). Предприятия "Группы НИИМЭ" образуют единый крупнейший в России комплекс по проведению научно-технологических исследований в области микро— и наноэлектроники, разработке и производству полупроводниковых изделий. В настоящее время в "НИИМЭ" работают более 400 специалистов-разработчиков высокой квалификации.