Илон Маск тянет Tesla на дно

Села батарейка

Для компании Tesla и ее главы Илона Маска 2018 год уже стал худшим в истории. Производитель электрокаров до сих пор не может выйти на заявленные производственные мощности, квартальные убытки растут рекордными темпами, репутация трещит по швам, инвесторы негодуют, а эксцентричное поведение Маска только подливает масла в огонь. Теперь его пытаются засудить акционеры и британский водолаз, а Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) что-то вынюхивает на предмет финансовых манипуляций. Главный новатор современности всерьез рискует попасть под гражданское, а то и уголовное преследование. Как Илон Маск тянет собственную компанию на дно — в материале «Ленты.ру»

Твиты крутятся — лавэха мутится

В начале августа по всему интернету мгновенно разлетелась новость о том, что Маск собирается выкупить все акции Tesla и превратить ее в частную компанию. Об этом предприниматель легко и непринужденно сообщил в своем Twitter, добавив, что «финансирование обеспечено». По словам Маска, он был готов заплатить за каждую акцию Tesla 420 долларов, что превышало текущее на тот момент рыночное предложение примерно на 15 процентов. Заявление главы компании мгновенно спровоцировало ажиотаж на рынке ценных бумаг, поскольку желающие подзаработать на разнице цен кинулись скупать акции Tesla, в результате чего котировки выросли на семь процентов.

Чуть позже в тот же день глава Tesla подогрел ситуацию, сообщив, что не будет продавать свой пакет и для верности еще раз повторил свое предложение. В итоге NASDAQ даже была вынуждена на какое-то время приостановить торги акциями Tesla, а на момент их закрытия котировки акций компании прибавили в общей сложности 11 процентов. По подсчетам Bloomberg , на паре постов в Twitter Маск заработал 1,4 миллиона долларов. Правда, через несколько дней объявились те, кто деньги, наоборот, потерял.

«Шортисты», или акционеры Tesla, играющие на понижение, потеряли на скандальном твите Маска в сумме более миллиарда долларов. Некоторые из них объединились для обращения в суд. Истцы утверждают, что глава Tesla нарушил законодательство о ценных бумагах, а его заявление об обеспечении финансирования вывода компании с биржи недостоверно. Иными словами, недовольные акционеры уверены, что Маск преследовал одну единственную цель: толкнуть акции вверх. Однако действия главы компании не понравились не только «шортящим» акции Tesla инвесторам — достоверность его слов проверяет и Комиссия по ценным бумагам США.

Ловко соскочил

Свою инициативу Маск объяснил тем, что превращение в частную компанию помогло бы успешному развитию Tesla. Он отметил, что статус публичной компании скорее вредит ее продвижению, в частности, из-за необходимости обнародования квартальных финансовых отчетов и колебаний курса акций. Однако как всегда громкие заявления предпринимателя вылились почти в недельное молчание. 13 августа Маск обнародовал обновление, заявив, что компанию готов выкупить Суверенный фонд благосостояния Саудовской Аравии (PIF), у которого уже есть пятипроцентный пакет акций. Тем самым он подтвердил информацию источников Financial Times , сообщавших ранее о заинтересованности Эр-Рияда в Tesla.

Правда, уже 17 августа в интервью The New York Times Маск сообщил, что выдал желаемое за действительное. По словам источников, переговоры с представителями фонда вселили в бизнесмена уверенность в поддержке начинания, но саудовцы в итоге не подтвердили заинтересованности в приватизации Tesla. Одновременно в СМИ появились слухи, что PIF ведет переговоры с конкурентом американской компании — китайским стартапом Lucid Motors, а выкуп Tesla может профинансировать Space X. Правда, откуда у другой компании Маска 66 миллиардов долларов — столько потребуется для выкупа без учета пакета CEO компании — не уточнялось.

Еще через несколько дней Маск объявил, что все останется как есть — Tesla не будет частной. «Исходя из отзывов, которые я получил, очевидно, что большинство нынешних акционеров Tesla считают, что нам лучше оставаться публичной компанией», — говорится в сообщении, размещенном в официальном блоге производителя электромобилей. По словам Маска, он и раньше знал, что процесс преобразования в полностью частную компанию будет сложным, но после консультаций понял, что он окажется «еще более затратным по времени и сбивающим с толку».

А воз и ныне там

Помимо новых разбирательств о себе дают знать и старые проблемы компании — а именно ее убыточность и трудности на производстве. Отказавшись от идеи делать Tesla частной, Маск признал, что уход с биржи помешал бы увеличить производство электромобилей Model 3, что на сегодняшний день остается приоритетной задачей. Tesla подкралась к объему выпуска Model 3 в пять тысяч машин в неделю на полгода позже обещанного срока — по состоянию на 31 августа еженедельно с конвейера сходят 4588 электромобилей. Маск обещал добиться такого уровня производства еще в конце 2017 года. Более того, по итогам второго квартала 2018 он заявил о планах выйти на уровень производства шести тысяч Model 3 в неделю к концу августа — и снова слова на ветер.

В начале августа компания отчиталась о финансовых результатах за апрель-июнь 2018 года. И хотя совокупная выручка Tesla выросла до четырех миллиардов долларов против 2,79 миллиарда годом ранее и опередила ожидания аналитиков в 3,29 миллиарда, убытки компании также подросли. Чистый убыток за второй квартал составил 717,5 миллиона долларов по сравнению с 336,4 миллиона долларов за аналогичный период 2017 года. Но Илон Маск все равно заверил инвесторов, что уже до конца 2018 года компания выйдет на устойчивую прибыль и начнет возвращать долги. Он также извинился перед аналитиками за их прошлую беседу: тогда Маск пожаловался на «тупые» вопросы и заявил, что ему скучно. А Bloomberg похвалил бизнесмена, написав, что он ведет себя как «настоящий CEO», но в обещания Маска верится с трудом.

Чувак, ты очень странный

На проблемы финансового и производственного характера накладывается экстравагантное поведения главы компании. Последнее время Маск не вылезает из скандалов и уже приобрел славу одиозной фигуры. Теперь с ним судятся не только акционеры Tesla, но и спасавший тайских детей из затопленной пещеры британский дайвер, которого миллиардер бездоказательно назвал «педофилом». Такую реакцию у предпринимателя вызвало то, что водолаз Верн Ансворт раскритиковал мини-субмарину, которую собрали инженеры Space X специально для спасательной операции. По словам Ансворта, у подлодки, которая являлась ничем иным, как пиар-ходом, не было ни единого шанса добраться до детей, заблокированных в пещере. В итоге он заключил, что Маск может засунуть себе эту подлодку куда подальше.

Глава Tesla отреагировал чересчур уж эмоционально. Пользователи Twitter попросили его объяснить, что он имеет в виду, назвав спасателя педофилом. «Ставлю доллар, что так оно и есть», — прокомментировал Маск. Оппонент миллиардера пообещал подать в суд за клевету, что, собственно, недавно и сделал. Тогда акции Tesla просели на 3,5 процента, а компания ⁠перестала быть самым ⁠дорогим автопроизводителем в США — им вновь стала General Motors . Сам бизнесмен, как главный акционер, потерял почти 300 миллионов долларов после разборок в Twitter. Он также вступил в совестную перепалку еще с парой подписчиков. Один из них заявил, что Маск выкачивает деньги со всего мира ради своих проектов. На это инженер ответил, что в отличие от автора вопроса он создал рабочие места для 300 тысяч человек, и полюбопытствовал, чем может похвастаться подписчик.

В своем Twitter предприниматель то шутит о банкротстве Tesla из-за продажи пасхальных яиц, то ругается из-за краденного рисунка единорога. С точки зрения степени эксцентричного поведения в соцсетях глава Tesla может запросто конкурировать с президентом США Дональдом Трампом . Особенно их роднят склочные отношения со средствами массовой информации. Например, в июле Маск развернул травлю против журналистки Business Insider Линетт Лопес, по словам которой Tesla списывает около 40 процентов сырья на металлолом, а в Model 3 установлены дефективные аккумуляторы. До этого инженер заявлял о намерении создать медиа-проект под название Pravda, где публика сможет оценивать достоверность любой статьи, а у СМИ и журналистов будет свой рейтинг доверия.

Он сломался, несите нового

Многие аналитики ⁠и инвесторы убеждены, что холивары в Twitter отвлекают Маска от его основной работы. В середине июля один из крупнейших инвесторов Tesla фонд Baillie Gifford посоветовал главе компании сосредоточиться на ключевых задачах, стоящих перед автопроизводителем. Британская газета The Guardian тогда же написала: «Нападки на британского дайвера, который участвовал в операции в Таиланде, просто смешные. Маск должен сосредоточиться на том, чтобы разобраться со своим бизнесом».

Впрочем, о том, что мешает инженеру собраться и разрешить проблемы своей компании, он недавно поведал сам в интервью The New York Times. По собственному признанию Маска, он очень устал, а текущий год стал самым тяжелым в его карьере. Миллиардер рассказал, что последнее время ему приходится работать по 120 часов в неделю, а в отпуск он не уходил с 2001 года, когда заболел малярией. Сам интервьюер отметил, что во время разговора собеседник вел себя странно: то смеялся, то вдруг начинал плакать. «Были времена, когда я не покидал завод в течение трех или четырех дней, не выходя все это время на улицу. Все это происходило за счет времени, которое я мог бы потратить на детей и встречи с друзьями», — поделился Маск, добавив, что чуть не пропустил свадьбу брата и провел свой день рождения за работой.

В июле 2018 года из Tesla ушел вице-президент и главный инженер Даг Филд, и ходили слухи, что его функции взял на себя глава компании. Чтобы хоть как-то разгрузить без конца пропадающего на работе Маска, в компании уже давно пытаются найти второго исполнительного директора. И хотя самому инженеру об этом ничего неизвестно, источники The New York Times утверждают, что сейчас поиски, наоборот, усилились. Хотя миллиардер уже и сам не прочь делегировать хотя бы часть ответственности за компанию. В частности, он призвал «дать ему знать», если найдется тот, кто может выполнять его работу лучше: «Он может взять бразды правления в свои руки прямо сейчас».

Секс, наркотики и Instagram

Пока Дональд Трамп пытается вернуть Америке величие, Илон Маск без передышки ломает голову над могуществом Tesla. По словам бизнесмена, из-за переутомления он не может заснуть, не приняв снотворное, поэтому регулярно становится перед выбором принять таблетки или не спать вообще. Между тем, источники газеты утверждают, что снотворное для Маска — не единственный способ расслабиться. К слову, многие подумали, что твит о выкупе Tesla по 420 долларов за акцию глава компании писал под кайфом, поскольку в английском языке число 420 — сленговое обозначение употребления марихуаны. Впрочем, сам Маск отрицает такое совпадение, подчеркивая, что травка не способствует продуктивности.

О том, что миллиардер употребляет наркотики, также недавно заявляла и рэп-исполнительница Азалия Бэнкс, подруга девушки Маска Клер Элис Буше. По словам певицы, предприниматель употребляет наркотики, обманывает инвесторов Tesla и ведет себя неподобающе по отношению к своей возлюбленной. Бэнкс выложила скрины переписок с Буше в Instagram и посоветовала Маску заняться делами и поиском инвесторов для своих проектов. После этого миллиардер удалил свой аккаунт в соцсети, а причину удаления он прокомментировал довольно уклончиво. Учитывая последнюю тенденцию, даже такое «грязное белье» Маска имеет все шансы отразиться на настроении инвесторов Tesla и в очередной раз подкосить и без того шаткое положение компании.