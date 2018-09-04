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Почему банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей
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Почему банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Maxim Zmeyev/Reuters
В российских банкоматах выявлены поддельные пятитысячные купюры. Банкноты выполнены так, что позволяют обойти ранние версии систем защиты в аппаратах. Ряд банков уже ограничили прием пятитысячных купюр в свои банкоматы до обновления программного обеспечения. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в несколько миллионов рублей.
Ряд банкоматов в РФ перестали принимать пятитысячные рублевые купюры. Это связано с информацией о массовом вбросе фальшивых банкнот указанным номиналом, о котором неделю назад предупредила банки компания NCR — производитель популярных банкоматов.
Как рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных банков,
ограничения коснутся не всех банкоматов, а только тех, где установлено старое устройство для проверки купюр, которое, по всей видимости, мошенники сумели обойти.
Ущерб от действий фальшивомонетчиков пока трудно оценить — инкассации проведены еще не во всех банкоматах, однако уже можно предположить, что речь идет о миллионных убытках банков.
Банкиры отмечают, что вбросы фальшивых денег в банкоматы случаются редко. Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что в России один из самых низких среди европейских стран уровень подделок в обращении.
Согласно статистике Центробанка, за первые шесть месяцев 2018 года регулятор выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Однако «лидерами» в числе подделок являются как раз пятитысячные банкноты: их только в этом году было выявлено 12 568 штук.
Для сравнения однотысячных поддельных купюр — 4766 штук, а поддельных монет номиналом 10, 5 и 2 рубля и вовсе было обнаружено всего 49 штук.
Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отмечает что мошенники теряют интерес к подделке денег. Кроме того, сейчас выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. В среднем, в России на 1 млн купюр приходится всего 8 поддельных.
Лидерами среди регионов, где обращаются поддельные банкноты, стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Меньше всего фальшивок найдено в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах.
Собеседники «Ведомостей» отмечают, что после вброса поддельных денег в банкоматы поймать злоумышленников нелегко: определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто, так как в кассете они перемешаны вместе с настоящими, нужно поднимать записи с камер и проводить целое расследование. Перенастройка же программного обеспечения требует много времени, поэтому до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты. Так,
перестали принимать пятитысячные купюры банкоматы «Альфа-банка» и банка «Открытие», проверки своих банкоматов организовал Московский кредитный банк. Промсвязьбанк и Почта банк, по словам их представителей, организации имеют более современную систему защиты, потому ограничений не вводили. В надежной защите своих банкоматов заверяют и в ВТБ.
Аналогичный случай был отмечен и в 2013 году. Это также было связно с вбросом фальшивых пятитысячных купюр. Тогда крупнейшие банки перестали принимать банкноты таким номиналов в своих банкоматах в Московском регионе. Между тем,
еще на прошлой неделе глава «Госзнака» отмечал, что в России есть предпосылки для изменения дизайна банкнот. Внешний вид нынешних рублевых банкнот был разработан еще в 1995–1997 годах. По его словам, Банк России будет заинтересован в радикальном изменении банкнот во время следующей модернизации денежных знаков.
Скорее всего в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, считает глава «Гознака».
«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот двести и две тысячи рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет, и оно за Банком России», — добавил Трачук.
Между тем, запущенные в конце прошлого года купюры в 200 и 2000 рублей прижились в России и нормально воспринимаются в повседневном обороте.
По словам Трачука, высокопрофессиональные подделки появляются спустя несколько лет после начала обращения новых купюр.
По словам экспертов, переход на новые купюры — довольно дорогая процедура. Только перенастройка всех банкоматов при появлении 4-5 купюр нового образца может обойтись в 1,5 — 2 млрд руб., обращает внимание гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. И это не считая счетных устройств и других IT-систем, с которыми они связаны.
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