Почему банкоматы перестали принимать купюры в 5000 рублей

В российских банкоматах выявлены поддельные пятитысячные купюры. Банкноты выполнены так, что позволяют обойти ранние версии систем защиты в аппаратах. Ряд банков уже ограничили прием пятитысячных купюр в свои банкоматы до обновления программного обеспечения. Ущерб от действий злоумышленников оценивается в несколько миллионов рублей.

Ряд банкоматов в РФ перестали принимать пятитысячные рублевые купюры. Это связано с информацией о массовом вбросе фальшивых банкнот указанным номиналом, о котором неделю назад предупредила банки компания NCR — производитель популярных банкоматов.

Как рассказали «Ведомостям» сотрудники двух крупных банков,

ограничения коснутся не всех банкоматов, а только тех, где установлено старое устройство для проверки купюр, которое, по всей видимости, мошенники сумели обойти.

Ущерб от действий фальшивомонетчиков пока трудно оценить — инкассации проведены еще не во всех банкоматах, однако уже можно предположить, что речь идет о миллионных убытках банков.

Банкиры отмечают, что вбросы фальшивых денег в банкоматы случаются редко. Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщил, что в России один из самых низких среди европейских стран уровень подделок в обращении.

Согласно статистике Центробанка , за первые шесть месяцев 2018 года регулятор выявил фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Однако «лидерами» в числе подделок являются как раз пятитысячные банкноты: их только в этом году было выявлено 12 568 штук.

Для сравнения однотысячных поддельных купюр — 4766 штук, а поддельных монет номиналом 10, 5 и 2 рубля и вовсе было обнаружено всего 49 штук.

Зампред Центробанка Ольга Скоробогатова отмечает что мошенники теряют интерес к подделке денег. Кроме того, сейчас выросли уровень защиты банкнот и информированность населения о признаках фальшивых купюр. В среднем, в России на 1 млн купюр приходится всего 8 поддельных.

Лидерами среди регионов, где обращаются поддельные банкноты, стали Центральный, Северо-Западный и Южный федеральные округа. Меньше всего фальшивок найдено в Дальневосточном, Сибирском и Уральском округах.

Собеседники «Ведомостей» отмечают, что после вброса поддельных денег в банкоматы поймать злоумышленников нелегко: определить, на какую именно карту были зачислены фальшивые купюры, непросто, так как в кассете они перемешаны вместе с настоящими, нужно поднимать записи с камер и проводить целое расследование. Перенастройка же программного обеспечения требует много времени, поэтому до тех пор многие банки по совету NCR предпочли временно не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты. Так,

Аналогичный случай был отмечен и в 2013 году. Это также было связно с вбросом фальшивых пятитысячных купюр. Тогда крупнейшие банки перестали принимать банкноты таким номиналов в своих банкоматах в Московском регионе. Между тем,

еще на прошлой неделе глава «Госзнака» отмечал, что в России есть предпосылки для изменения дизайна банкнот. Внешний вид нынешних рублевых банкнот был разработан еще в 1995–1997 годах. По его словам, Банк России будет заинтересован в радикальном изменении банкнот во время следующей модернизации денежных знаков.

Скорее всего в основу изменений действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах номиналом 200 и 2000 рублей, считает глава «Гознака».

«Изменения, безусловно, будут, и, скорее всего, они будут отталкиваться от дизайна и принципов создания банкнот двести и две тысячи рублей, но когда конкретно они будут, какой номинал, решения нет, и оно за Банком России», — добавил Трачук.

Между тем, запущенные в конце прошлого года купюры в 200 и 2000 рублей прижились в России и нормально воспринимаются в повседневном обороте.

По словам Трачука, высокопрофессиональные подделки появляются спустя несколько лет после начала обращения новых купюр.