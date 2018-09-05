Handelsblatt (Германия): Санкции США бьют и по друзьям, и по врагам. «Северный поток-2» — в серьезной опасности

Handelsblatt (Германия) . Немецкий бизнес серьезно обеспокоен обсуждением в США новых санкций в отношении России. Особенную тревогу вызывают планы ввести ограничения в отношении компаний, работающих над трубопроводом «Северный поток — 2». Немецкий бизнес называет предложенные в отношении России меры чудовищной мешаниной, а экономисты отмечают, что уступать позиции под угрозой введения санкций против газопровода нельзя, пишет

Обсудить было что. Недоумение и настороженность здешних политиков весьма велики. Ведь американские санкционные законы бьют как по врагам, так и по друзьям. Никогда ранее США не использовали свою экономическую мощь так агрессивно и эгоистично, как теперь. Американцам уже недостаточно запрещать своим собственным компаниям определенные торговые связи. Они хотят и европейские компании заставить придерживаться их линии поведения.

Немецкая экономика боится прежде всего за свой бизнес с Россией. Потому что тут на кону стоят не просто перспективы роста, а сама суть дела. Немецкая энергетика ориентирована на Россию как поставщика энергоресурсов. А теперь даже миллиардный проект «Северный поток-2» — в серьезной опасности.

Берлинские партнеры Тесслера по переговорам придерживаются невысокого мнения об американском правительстве. США устраивают торговые блокады и заставляют немцев за это расплачиваться — такова оценка немецких дипломатов. К этом добавляется недоумение по поводу того, что помимо Тесслера и его шефа Брайана Хука (Brian Hook) на американской стороне практически нет других надежных партнеров по переговорам. А если переговоры и ведутся, то неизвестно, будет ли Белый дом ориентироваться на их результаты. В министерстве иностранных дел Германии с горечью констатируют, что внешняя политика США подверглась деинституционализации, обеднела кадрами и зависит от капризов президента.

Ситуация с Россией особенно запутанная. Американской политики по отношению к России в классическом понимании больше нет, есть просто две политики. Одна — президента Дональда Трампа , другая — Конгресса. Не секрет, что Трамп стремится к примирению с Кремлем. Он восхищается Владимиром Путиным , он не произнес ни одного критического слова, когда недавно встретился с ним во время двустороннего саммита в Хельсинки. Но недоверие Конгресса к президенту в российском вопросе настолько велико — не в последнюю очередь из-за связей с Кремлем членов его избирательной команды — что он принимает в отношении России собственные решения. А они состоят преимущественно их штрафных мер. Немецкой политике угрожает опасность стать побочной жертвой американской внутренней политики.

«Северный поток-2» — под прицелом

Компании, связанные с «Северным потоком-2», — в нерешительности. На прошлой неделе появились сообщения, что энергетический концерн «Юнипер» (Uniper), участвующий в финансировании балтийского газопровода «Северный поток-2», якобы собирается покинуть проект.

Высказывание финансового директора «Юнипера» Кристофера Дельбрюка (Christopher Delbrück), что его компания не может «подвергать себя риску реально попасть под американские санкции», было истолковано как начало выхода компании из «Северного потока-2». Но с точки зрения руководства компании это явная ложная интерпретация, отражающая нервозную атмосфера вокруг дебатов о санкциях.

«„Юнипер" останется одним из финансовых партнеров этого проекта, мы, как и раньше, полностью его поддерживаем», — заявил Дельбрюк, отреагировав на спекуляции о выходе компании из предприятия. Однако далее член правления компании добавил, что наблюдает за последней санкционной спиралью в мировой политике «с крайней озабоченностью».

То, что «Северный поток-2» для американцев — как бельмо на глазу, хорошо известно компаниям, продвигающим проект. В августе прошлого года казалось, что американцы близки к тому, чтобы положить конец газопроводу, который должен будет поставлять российский природный газ на расстояние в 1200 километров по дну Балтийского моря к берегам Мекленбурга-Передней Померании. Согласно принятому тогда санкционному закону в санкционный список США должны были попасть все компании, сотрудничающие с русскими при строительстве газопровода или даже просто при его эксплуатации. И только правоприменительные нормы, принятые вслед за законом в октябре, лишили закон его ужасной силы: под него не попадали проекты, начатые до вступления закона в силу, в том числе и «Северный поток-2». Кроме того, с союзниками была достигнута договоренность относительно процессов согласования.

Казалось, что прозвучал сигнал отбоя. Но это была иллюзия. В ближайшие недели в Вашингтоне должно начаться обсуждение новых санкционных планов. Особенно внимательно здешние экономисты следят за «Актом по защите американской безопасности от агрессии Кремля», совместно внесенным несколькими сенаторами от Республиканской и Демократической партий. Он нацелен прежде всего на российский финансовый сектор.

Республиканец Линдси Грэм (Lindsey Graham) называет этот акт «санкционным законом из ада». Помимо этого конгресс обсуждает некий «Закон о защите выборов от угроз с помощью красных линий». В своем стремлении наказать Кремль за вмешательство в президентские выборы 2016 года сенаторы устроили настоящую гонку в разработке санкций. Ко всему этому добавляются торговые штрафы из-за нарушений эмбарго на поставку товаров в Северную Корею и за попытку отравления бывшего агента в Великобритании.

С точки зрения федерального правительства все это — чудовищная мешанина, да к тому еще и неэффективная. Санкционная политика работает только в том случае, когда она имеет ясные цели, считают в министерстве иностранных дел. Только желание наказать ни к чему не приводит. Но у федерального правительства нет средств, чтобы подвигнуть американцев к изменению курса.

«Прежняя озабоченность вернулась», — говорят в кругах экономистов. Но, как там считают, позиции ни в коем случае сдавать нельзя. Сейчас важно, чтобы в проекте «Северный поток-2» все оставались на своих местах. Действительно, предприятие довольно сильно продвинулось. Большее количество труб поставлено, их укладка началась, уже истрачено несколько миллиардов евро.

Экономисты указывает на то, что американскую санкционную политику не следует воспринимать слишком буквально. Как говорит один менеджер, США и сами используют санкционные угрозы иногда как бы «не всерьез», даже уже принятые санкции часто никогда не реализуются. Но, возможно, подобные высказывания произносят для того, чтобы немного себя подбодрить.