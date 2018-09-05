Хакеры похитили у российских банков миллионы рублей

Эксперты оценили ущерб от атаки хакеров Silence на российские банки

Русскоязычная хакерская группировка Silence успешно атаковала банки в 25 странах по всему миру, подтвержденный ущерб от их деятельности в России на данный момент составляет 52 миллиона рублей, говорится в сообщении Group-IB.

"До недавнего времени известная лишь специалистам по кибербезопасности, Silence является примером мобильной, малочисленной и молодой группы, которая очень быстро прогрессирует. Сумма хищений Silence меньше чем за год выросла в 5 раз: с 7 миллионов рублей до 35 миллионов рублей. Только по подтвержденным эпизодам общая сумма хищений в следствии атак Silence сегодня составляет 52 миллиона рублей", — рассказали в Group-IB.

Аналитики компании считают, что по крайней мере один из двух участников Silence — это бывший или действующий сотрудник компании сферы информационной безопасности.

Silence — группа русскоговорящих хакеров. Впервые активность этих хакеров была зафиксирована специалистами Group-IB в 2016 году. Группа специализируется на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями. Основные цели преступников находятся в России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Польше, Казахстане, хотя фишинговые письма отправлялись также сотрудникам банков Центральной и Западной Европы, Африки и Азии.