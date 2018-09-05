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Хакеры похитили у российских банков миллионы рублей
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Эксперты оценили ущерб от атаки хакеров Silence на российские банки 

РИА Новости + ещё 8 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Русскоязычная хакерская группировка Silence успешно атаковала банки в 25 странах по всему миру, подтвержденный ущерб от их деятельности в России на данный момент составляет 52 миллиона рублей, говорится в сообщении Group-IB.
"До недавнего времени известная лишь специалистам по кибербезопасности, Silence является примером мобильной, малочисленной и молодой группы, которая очень быстро прогрессирует. Сумма хищений Silence меньше чем за год выросла в 5 раз: с 7 миллионов рублей до 35 миллионов рублей. Только по подтвержденным эпизодам общая сумма хищений в следствии атак Silence сегодня составляет 52 миллиона рублей", — рассказали в Group-IB.
Аналитики компании считают, что по крайней мере один из двух участников Silence — это бывший или действующий сотрудник компании сферы информационной безопасности.
Silence — группа русскоговорящих хакеров. Впервые активность этих хакеров была зафиксирована специалистами Group-IB в 2016 году. Группа специализируется на целевых атаках на банки, рассылая фишинговые письма с вредоносными вложениями. Основные цели преступников находятся в России, Украине, Белоруссии, Азербайджане, Польше, Казахстане, хотя фишинговые письма отправлялись также сотрудникам банков Центральной и Западной Европы, Африки и Азии.
В октябре 2017 года "Лаборатория Касперского" сообщила, что около 10 российских банков пострадали от фишинговой кибератаки Silence. По данным Group-IB, в том месяце Silence за одну ночь похитили 7 миллионов рублей через банкоматы. В феврале этого года группировка провела в РФ атаку через карточный процессинг и вывела 35 миллионов рублей через банкоматы партнера. В апреле хакеры вывели через банкоматы за одну ночь порядка 10 миллионов рублей, выяснили аналитики Group-IB.
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