Как госмонополист проиграл частнику

Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Едва ли не самая знаковая для России компаний — Газпром — впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк» , масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву — и сможет ли он вернуть свои позиции?

Газпром впервые в истории уступил «Новатэку» по рыночной капитализации. В четверг капитализация крупнейшего независимого производителя газа — «Новатэка» — составила около 3,491 трлн рублей, а у Газпрома — 3,491 трлн.

При этом, в пятерку крупнейших по рыночной капитализации российских компаний, по данным Московской биржи, входит Роснефть — 4,6 трлн рублей или 67 млрд долларов, Сбербанк — около 4 трлн рублей или 59 млрд долларов и «Лукойл» — 3,9 трлн рублей или 57 млрд долларов. «Новатэк» и Газпром делят четвертое место в глобальном списке и третье — в нефтегазовом секторе.

«С точки зрения масштабов добычи газа Газпром и «Новатэк» несопоставимы. Газпром добывает немногим менее 500 миллиардов кубов, «Новатэк» (с учетом его доли в «Ямале СПГ» после полного запуска проекта к 2020 году) будет добывать не больше 70-80 миллиардов», — говорит директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Сейчас «Новатэк» производит и того меньше. Газпром добывает почти в восемь раз больше газа, чем компания Михельсона. «Новатэк» добыл в 2017 году 63,4 млрд кубов и всего 11,8 млн тонн жидких углеводородов (что почти в шесть раз меньше, чем Газпром).

Госкомпания значительно мощнее «Новатэка» и по производственным, и по финансовым показателям. Однако рыночная конъюнктура в данный момент на стороне частной компании. Что же помогло «Новатэку» так вырасти в глазах рынках?

Рынок больше верит в «Новатэк» благодаря более продуманной стратегии развития бизнеса, перспективности новых проектов, прежде всего «Арктик СПГ-2», а также благодаря более низкой долговой нагрузке и более прозрачной программе капитальных вложений, говорит эксперт Fitch.

Так, чистый долг Газпрома в первом полугодии 2018 года вырос на 1% до 2,4 трлн рублей, на счетах компании было накоплено 1,4 трлн рублей. Тогда как у «Новатэка» чистый долг остался неизменным — 90,7 млрд рублей, и на счетах компании накоплено 65,6 млрд рублей.

То есть положение «Новатэка» в этом отношении выглядит более устойчивым и рынок это, конечно, учитывает, говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский

В декабре 2017 году «Новатэк» запустил первую очередь завода «Ямал СПГ», что в итоге обеспечило рост финансовых показателей компании — и чистой прибыли, и выручки, и EBITDA. В июле начались уже регулярные поставки СПГ с завода в Китай. А это один из самых быстрорастущих потребителей газа. Желающих продавать свой газ Китаю много, поэтому России важно застолбить место, в том числе за счет поставок СПГ. Китай уже законтрактовал поставки 50 млрд кубометров СПГ в 2018 году, а в 2019 году они должны вырасти до 60 млрд

Не менее перспективным обещает быть и проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2», первая линия которого будет запущена в 2022-2023 гг. В компании обещают, что в рамках проекта «Арктик СПГ-2» смогут снизить расходы на сжижение газа в полтора раза, благодаря чему «Новатэк» обойдет США по стоимости поставок СПГ как в Европу, так и в Азию.

Снизить себестоимость компания планирует за счет максимального использования отечественного оборудования и оптимизации логистики.

«Новатэк» уже сумел добиться неплохих результатов по себестоимости газа на работающем заводе «Ямал СПГ». Если сравнивать поставки СПГ для Европы, то российское топливо обходится в 6 долларов за 1 млн BTU (британская тепловая единица), аамериканский СПГ — на 40 центов дороже. Австралия и вовсе не выдерживает конкуренции: поставки австралийского СПГ в Европу обходятся в 10,8 долларов за 1 млн BTU. Впрочем, наличие куда более дешевого трубопроводного газа от Газпрома делает европейский рынок не таким привлекательным для СПГ. Из-за стоимости СПГ, географической близости рынка сбыта, и растущего спроса на топливо на развивающихся рынка, российскому СПГ намного интересней азиатский рынок.

Что касается Газпрома, то спрос на трубопроводный газ со стороны Европы растет уже не первый год. При этом, благодаря росту цен на нефть увеличились в цене и кубометры газа. Но в целом для Газпрома ситуация складывается не так удачно.

В первом полугодии Газпром поставил очередной рекорд по росту долга. Причем, подошло время гасить кредиты на сумму до 100 млрд рублей — досрочных, и порядка 14 млрд рублей — краткосрочных. Но, отметим, валютный долг все равно вырос из-за паления курса рубля. При этом, Газпром не может выйти на международные рынки капитала, что осложняет возможности изменить печальную ситуацию с долгами.

У Газпрома по-прежнему отрицательное сальдо денежного потока, которое составляет 27 млрд рублей. Это означает, что поступления на счета опять не покрыли расходы. Наконец, при росте доходов почти в полтора раза Газпром умудряется существенно наращивать операционные расходы, которые в итоге сократили выручку компании почти на три четверти. Все это говорит о неэффективном управлении монополией.

Единственное, что самому Газпрому сложно вменять в вину — так это увеличение расходов на оплату НДПИ — налога на добычу полезных ископаемых, который государство подняло для монополии.

«В минус Газпрому сыграли действия государства, направленные на изъятия дополнительной прибыли не через дивиденды, а через дополнительные налоги — в обход миноритариев», — добавляет Маринченко.

В июле НДПИ для «Газпрома» решено было поднять.

Накладываются и высокие геополитические риски для Газпрома, которая зарабатывает на экспорте углеводородов. Имеется затяжной конфликт и тяжелая ситуация с украинскими контрактами, судебными разбирательствами в Стокгольме, арестами имущества в Европе. Справляться со сложностями приходится и в связи со строительством «Северного потока-2».

«Мы знаем, с каким подозрением относятся сегодня на Западе к России. Газпром принимает на себя эту нагрузку, как компания, работающая на передовых позициях. Здесь можно привести аналогии с полем битвы. Различные ограничительные меры тормозят развитие компании. Санкции могут быть ведены в любой момент, учитывая недовольство США строительством «Северного потока-2». Тем более что есть очередной удобный повод — дело Скрипалей. Все эти опасения отражаются и на рыночной капитализации », — говорит Андриевский.

Кроме того, надо понимать, что Газпром несет серьезные капитальные затраты в рамках инвестпрограмм, куда входит и строительство «Северного потока-2», и «Турецкого потока», и «Силы Сибири». А это все обеспечит сохранение и рост налоговых поступлений от экспорта газа в бюджет. Минус в том, что эти затраты вкупе с налогами съедают доходы компании, что делает вложения в акции Газпрома не такими привлекательными. Но как только коэффициент дивидендных выплат начнет расти (а ожидается это не раньше 2021 года), акции Газпрома наверняка снова взлетят и обгонят «Новатэк».