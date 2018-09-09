Концерн «Калашников» купил у «Ростеха» 60% акций НПО «Молния»

Как отметили в госкорпорации, «Ростех» будет иметь право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, влекущие за собой отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. Кроме того, в пользу госкорпорации регистрируется залог акций НПО «Молния» вместе с запретом на отчуждение сроком на 10 лет.

НПО «Молния» входит в перечень стратегических организаций РФ. Оно участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года.