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Концерн «Калашников» купил у «Ростеха» 60% акций НПО «Молния»
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Концерн «Калашников» купил у «Ростеха» 60% акций НПО «Молния» 

Rambler News Service + ещё 6 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
«Да, мы подтверждаем факт сделки», — сообщили «РИА новости» в пресс-службе «Ростеха».
Как отметили в госкорпорации, «Ростех» будет иметь право в течение 10 лет контролировать запрет на действия, влекущие за собой отчуждение недвижимого имущества, не отнесенного к непрофильным активам. Кроме того, в пользу госкорпорации регистрируется залог акций НПО «Молния» вместе с запретом на отчуждение сроком на 10 лет.
НПО «Молния» входит в перечень стратегических организаций РФ. Оно участвовало в создании орбитального космического корабля многоразового использования «Буран», полет которого впервые в мире завершился автоматической посадкой на аэродром 15 ноября 1988 года.
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