Шведские активисты подали иск против «Северного потока — 2»

Организация по защите прав в области экологии ClientEarth подала второй иск против строительства газопровода "Северный поток — 2" в территориальных водах Швеции, сообщили сами активисты.

"ClientEarth подала иск в административный суд Швеции с требованием остановить строительство участка газопровода "Северный поток — 2" длиной 510 километров в шведских водах. Юристы группы утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства на дикую природу в Балтийском море", — говорится в сообщении организации.

Как уточняет ClientEarth, строительство газопровода в Швеции включает в себя детонирование бомб, сохранившихся на морском днем после Второй мировой войны. Эти работы, как утверждают активисты, нанесут вред охраняемым морским млекопитающим.

Это уже второй иск, поданный ClientEarth. В мае группа пожаловалась на проект в суде Финляндии. При этом власти Швеции и Финляндии уже выдали разрешение на его реализацию.

Как передает агентство Рейтер, пресс-секретарь компании Nord Stream 2, оператора проекта, Ларс Гренстедт (Lars Grönstedt) заявил, что оператор уже рассмотрел экологические вопросы, которые возникли у Агентства по охране окружающей среды страны.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.