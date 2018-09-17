Тимакова рассказала о своих планах во Внешэкономбанке

Тимакова рассказала, чем займется во Внешэкономбанке

Наталья Тимакова 6 сентября заявила об уходе с поста пресс-секретаря главы правительства и переходе на работу в ВЭБ.

В интервью газете "Коммерсант" она рассказала, что ее решение сменить сферу деятельности совпало с назначением Игоря Шувалова , с которым она давно работала, главой ВЭБ. И когда она решила, что хочет поменять род деятельности, то сказала ему об этом.

"У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR (Government Relations — отношения с властью) и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности", — рассказала Тимакова изданию.

Также она поделилась, что наибольшим стрессом для нее на посту пресс-секретаря стал период войны в Грузии.

"Я ночью не спала, мне звонили корреспонденты телеканалов и агентств, рассказывали, что происходит. Рано утром 8 августа 2008 года я собиралась улетать в Самару, где президент Дмитрий Медведев должен был проводить совещание. В пять утра я ехала в Домодедово, чтобы улететь. Подъехала к аэропорту, когда позвонил адъютант президента и сказал, что он возвращается из отпуска на Волге и лететь никуда не надо. Я вернулась в Кремль, и несколько суток было бессонной работы: совещания проходили в том числе и ночью. Это было очень сложное время", — рассказала она.

Тимакова была назначена на пост пресс-секретаря Медведева, который был тогда главой государства, в мае 2008 года. До этого она работала в пресс-службе президента 12 лет. После, вслед за Медведевым, Тимакова ушла в Белый Дом, оставаясь его пресс-секретарем, а в 2012 году была назначена еще и заместителем руководителя аппарата правительства.

В аппарате правительства Тимакова занималась также вопросами реализации государственной политики в области культуры и кинематографии. По ее собственным словам, ей было интересно и важно развитие отечественной мультипликации, музейного дела, в том числе музеев современного искусства.