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Тимакова рассказала о своих планах во Внешэкономбанке
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Тимакова рассказала, чем займется во Внешэкономбанке 

РИА Новости + ещё 12 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Проработавшая 10 лет на посту пресс-секретаря Дмитрия Медведева Наталья Тимакова рассказала, чем планирует заняться во Внешэкономбанке.
Наталья Тимакова 6 сентября заявила об уходе с поста пресс-секретаря главы правительства и переходе на работу в ВЭБ.
В интервью газете "Коммерсант" она рассказала, что ее решение сменить сферу деятельности совпало с назначением Игоря Шувалова, с которым она давно работала, главой ВЭБ. И когда она решила, что хочет поменять род деятельности, то сказала ему об этом.
"У Игоря Шувалова есть амбициозная идея превратить банк в настоящий институт развития. Не просто в структуру, которая поддерживает те или иные госпроекты, а в компанию, которая инвестирует в развитие территорий. Одно из направлений, которое он хочет развивать, связано с урбанистикой, с городской культурой. Команда, которая это будет делать, формируется, и Игорь Шувалов предложил мне помимо GR (Government Relations — отношения с властью) и корпоративной благотворительности и эту зону ответственности", — рассказала Тимакова изданию.
Также она поделилась, что наибольшим стрессом для нее на посту пресс-секретаря стал период войны в Грузии.
"Я ночью не спала, мне звонили корреспонденты телеканалов и агентств, рассказывали, что происходит. Рано утром 8 августа 2008 года я собиралась улетать в Самару, где президент Дмитрий Медведев должен был проводить совещание. В пять утра я ехала в Домодедово, чтобы улететь. Подъехала к аэропорту, когда позвонил адъютант президента и сказал, что он возвращается из отпуска на Волге и лететь никуда не надо. Я вернулась в Кремль, и несколько суток было бессонной работы: совещания проходили в том числе и ночью. Это было очень сложное время", — рассказала она.
Тимакова была назначена на пост пресс-секретаря Медведева, который был тогда главой государства, в мае 2008 года. До этого она работала в пресс-службе президента 12 лет. После, вслед за Медведевым, Тимакова ушла в Белый Дом, оставаясь его пресс-секретарем, а в 2012 году была назначена еще и заместителем руководителя аппарата правительства.
В аппарате правительства Тимакова занималась также вопросами реализации государственной политики в области культуры и кинематографии. По ее собственным словам, ей было интересно и важно развитие отечественной мультипликации, музейного дела, в том числе музеев современного искусства.
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