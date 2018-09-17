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Американский бизнес заговорил о полном уходе из России
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Американские компании могут полностью уйти из Россию 

Рамблер + ещё 17 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Работа американских компаний в России оказалась под угрозой полной остановки. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко, передает РИА Новости.
«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства», — сказал он.
По его словам, санкции делают работу американских компаний в России невозможной из-за запрета на работу с банковскими системами, транспортировки железными дорогами и запрета на покупку газа.
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