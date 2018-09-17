Американский бизнес заговорил о полном уходе из России

Американские компании могут полностью уйти из Россию

Работа американских компаний в России оказалась под угрозой полной остановки. Об этом заявил глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко , передает РИА Новости

«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть. И эти угрозы вырастают чаще с американской стороны, но и со стороны российского правительства », — сказал он.

По его словам, санкции делают работу американских компаний в России невозможной из-за запрета на работу с банковскими системами, транспортировки железными дорогами и запрета на покупку газа.