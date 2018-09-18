ВЭБ призвал Украину к переговорам по аресту акций «дочки»

ВЭБ обратился к Украине по ситуации с арестом акций «дочки», сообщили СМИ

Внешэкономбанк призвал Украину вступить в переговоры по урегулированию ситуации с арестом акций принадлежащего ему Проминвестбанка , пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо госкорпорации.

Инвестиционный спор в рамках соглашения от 1998 года, по мнению ВЭБа, возник из-за того, что Украина с 2014 года "совершает деяния, которые носят международно-противоправный характер". Госкорпорация упоминает акции против отделений и банкоматов Проминвестбанка. Акции, по мнению ВЭБа, были организованы государством и привели к "критическому ухудшению экономического состояния банка", отмечает издание.

Санкции Украины против российских госбанков привели к тому, что Проминвестбанк был отрезан от рынка ценных бумаг и не смог переводить средства в пользу связанных с ним лиц. Украинским госпредприятиям с марта 2017 года было запрещено размещать в банке средства. Кроме того, самый крупный должник банка — "Украинская железная дорога", — получивший кредиты на 153 миллиона долларов, находится в просрочке более трех лет. Так как учредителем заемщика является правительство Украины , ситуация, по мнению ВЭБа, свидетельствует о том, что государство поощряет невозврат банку кредитов, пишет газета.

Кроме того, Апелляционный суд Киева на прошлой неделе арестовал акции Проминвестбанка по иску ряда предприятий бизнесмена Игоря Коломойского в рамках исполнения решения арбитражного суда Гааги о взыскании с РФ компенсации за имущество в Крыму.