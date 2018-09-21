Киев подготовил санкции против предприятий Крыма

Украина готовит санкции против химических компаний в Крыму

Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий готовит санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму и ее реализацией, сообщила пресс-служба ведомства.

Министерство предлагает ввести санкции против кипрских компаний "Летан Инвестментс Лимитед", "Охна Холдингс Лимитед", российских ООО "Титанактив", ООО "Центр оптимальных технологий", ООО "Химкомснаб" и швейцарской "Толексис Интерпрайзиз эйдж". Также в министерстве напомнили, что производитель химпродукции в Армянске российская компания "Титановые инвестиции" уже находится под санкциями.