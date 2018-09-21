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Киев подготовил санкции против предприятий Крыма
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Украина готовит санкции против химических компаний в Крыму 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинское министерство по вопросам временно оккупированных территорий готовит санкции против компаний, связанных с производством химической продукции в Крыму и ее реализацией, сообщила пресс-служба ведомства.
Министерство предлагает ввести санкции против кипрских компаний "Летан Инвестментс Лимитед", "Охна Холдингс Лимитед", российских ООО "Титанактив", ООО "Центр оптимальных технологий", ООО "Химкомснаб" и швейцарской "Толексис Интерпрайзиз эйдж". Также в министерстве напомнили, что производитель химпродукции в Армянске российская компания "Титановые инвестиции" уже находится под санкциями.
"На сегодня министерством подготовлен и направлен на проработку соответствующий проект распоряжения в органы государственной власти. В дальнейшем это распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.
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