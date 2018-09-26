США нанесли удар по МС-21

Эксперт: США нанесли удар по созданию новейшего российского авиалайнера

Перечисленные в новом американском черном списке российские авиапредприятия заняты в создании новейшего российского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), — пояснил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев . Так он прокомментировал новые карательные меры США против ряда российских промышленных предприятий.

Всегда заявлялось, отмечает он, что «Аэрокомпозит» создан специально ради производства МС-21.

«Если компания «Авиадвигатель» разрабатывала двигатели ПС-90, которые стоят на военно-транспортных Ил-76 и самолете президента Ил-96, то уж американские претензии к «Аэрокомпозиту» выглядят, мягко говоря, натянуто», — считает Пантелеев.

Однако, продолжает он, насколько серьезные помехи создадут американские санкции для нашего авиапрома, пока сказать нельзя, поскольку механизм реализации этих санкций еще не совсем понятен.

«Очевидно одно: если мы говорим о гражданских программах, в первую очередь, МС-21, подсанкционные компании на сегодня уже сформировали все необходимое для того, чтобы организовать серийное производство. Правда, не в таких масштабах, на которые планировалось выйти к 20-м годам, то есть до 70 самолетов в год, — сказал Пантелеев.

«Возможно, возникнут проблемы в части взаимодействия с поставщиками, если новые санкции будут давить на поставщиков оборудования. Кроме того, существует и вопрос, связанный с закупкой материалов, аналогов которых в России пока не создано, — признал эксперт. — Это уже более серьезная проблема, которая теоретически, в случае, если механизм санкций будет запущен и его ни коим образом не удастся обойти, приведет к потере темпа. Российским авиастроителям придется переориентироваться на отечественные материалы, а их пока нет».

Потеря времени чревата для нас потерей денег. Кроме того, не следует забывать, что Россия наверняка предпримет какие-то ответные шаги.

Напомним, что во вторник американское Министерство торговли объявило новые санкции против 12 российских фирм и институтов из-за того, что они «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Им запрещено получать американские комплектующие. Санкции вступают в силу уже в среду.