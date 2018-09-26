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США нанесли удар по МС-21
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Эксперт: США нанесли удар по созданию новейшего российского авиалайнера 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 55 3 часа назад
Перечисленные в новом американском черном списке российские авиапредприятия заняты в создании новейшего российского самолета МС-21 («Магистральный самолет XXI века»), — пояснил газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Олег Пантелеев. Так он прокомментировал новые карательные меры США против ряда российских промышленных предприятий.
«Компании «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», КБ «Авиадвигатель» создают ключевые инновационные решения для гражданского самолета МС-21», ­— сказал руководитель аналитической службы отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
Всегда заявлялось, отмечает он, что «Аэрокомпозит» создан специально ради производства МС-21.
>> Кому выгодны новые санкции против российских компаний
«Если компания «Авиадвигатель» разрабатывала двигатели ПС-90, которые стоят на военно-транспортных Ил-76 и самолете президента Ил-96, то уж американские претензии к «Аэрокомпозиту» выглядят, мягко говоря, натянуто», — считает Пантелеев.
Однако, продолжает он, насколько серьезные помехи создадут американские санкции для нашего авиапрома, пока сказать нельзя, поскольку механизм реализации этих санкций еще не совсем понятен.
«Очевидно одно: если мы говорим о гражданских программах, в первую очередь, МС-21, подсанкционные компании на сегодня уже сформировали все необходимое для того, чтобы организовать серийное производство. Правда, не в таких масштабах, на которые планировалось выйти к 20-м годам, то есть до 70 самолетов в год, — сказал Пантелеев.
«Возможно, возникнут проблемы в части взаимодействия с поставщиками, если новые санкции будут давить на поставщиков оборудования. Кроме того, существует и вопрос, связанный с закупкой материалов, аналогов которых в России пока не создано, — признал эксперт. — Это уже более серьезная проблема, которая теоретически, в случае, если механизм санкций будет запущен и его ни коим образом не удастся обойти, приведет к потере темпа. Российским авиастроителям придется переориентироваться на отечественные материалы, а их пока нет».
Потеря времени чревата для нас потерей денег. Кроме того, не следует забывать, что Россия наверняка предпримет какие-то ответные шаги.
Напомним, что во вторник американское Министерство торговли объявило новые санкции против 12 российских фирм и институтов из-за того, что они «действуют в противовес национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США». Им запрещено получать американские комплектующие. Санкции вступают в силу уже в среду.
В частности, власти США пытаются так наказать за «поддержку аэрокосмической деятельности российских военных» следующие компании: «Аэрокомпозит», Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», КБ «Авиадвигатель», научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» и НИИ «Вега».
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