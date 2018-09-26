Сбербанк запустил мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл»

Сбербанк с 26 сентября запустил своего мобильного оператора в индустриальный режим под новым брендом "СберМобайл", сообщил журналистам первый зампред крупнейшего российского банка Лев Хасис

"Сегодня значимый день для нас. После значительного периода тестирования мы сегодня запускаем наш проект в области развития коммуникаций в индустриальный режим. И в связи с этим переводим его из временного бренда, который мы использовали в период тестирования в постоянный — "СберОнлайн", — сказал он на презентации мобильного оператора банка.

Стабильность связи будет обеспечиваться благодаря сети Tele2 , а также развиваемой "СберМобайлом" технологии бесшовной среды общения. Однако Хасис отметил, что банк надеется на сотрудничество и с другими операторами в плане предоставления инфраструктуры.

"Запуск "СберМобайла" на сети Tele2 позволяет банку предложить клиентам сложный персонифицированный продукт с дополнительной ценностью. Сбербанк получает возможность объединить финансовые и телеком-услуги, делать кросс-предложения и связывать их со своими программами лояльности и онлайн-сервисами", — прокомментировал генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Услуги мобильного виртуального оператора Сбербанка с сегодняшнего дня будут доступны для 4 субъектов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. До конца 2018 года к ним присоединятся еще 13 субъектов Российской Федерации: Тульская, Тверская, Брянская, Рязанская, Калужская, Смоленская, Костромская, Воронежская, Белгородская, Липецкая, Курская, Тамбовская и Орловская области.

"СберМобайл" предложит абонентам возможность самостоятельно настроить тариф под свои требования, выбрав необходимый объем мобильного интернета, безлимитных мобильных приложений и минут разговора. Стоимость минимального пакета услуг на момент запуска составит 200 рублей за 150 минут разговора, 3 ГБ интернета и 50 смс-сообщений с возможностью уменьшения стоимости услуг связи до нуля при использовании других банковских и небанковских сервисов экосистемы Сбербанка и оплаты услуг связи бонусами программы лояльности Сбербанка. Получить сим-карту и подключиться к сотовому оператору можно в любом отделении Сбербанка в соответствующих регионах или заказать сим-карту на сайте нового мобильного оператора.

Сбербанк запустил пилотный проект мобильного виртуального оператора под названием "Поговорим" в марте 2017 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В феврале 2018 года тестовый тариф был запущен в Москве.